"And Just Like That"-Star gibt Einblicke zur neuen Staffel

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel des Sex And The City-Revivals haben endlich begonnen! Nachdem das Release der zweiten Staffel von And Just Like That mittlerweile schon fast ein Jahr zurückliegt, fiebern die Fans von Carrie Bradshaw und Co. sehnsüchtig einer Fortsetzung der Serie entgegen. Nun äußert sich Sarah Jessica Parker (59) erstmals zum neuen Teil der beliebten Serie – natürlich ohne zu viel vorwegzunehmen. Als die Fashion-Ikone in der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" zu Gast war, schwärmt sie von der Energie der kommenden Staffel: "Es fühlt sich einfach sehr schön an. Es wird vielschichtig, komplex und es wird einige Komplikationen geben, also alles wie immer – besonders in Carries Leben."

Bereits am 1. Mai postete Sarah ein Foto von Drehbüchern der dritten Staffel auf Instagram und markierte einige ihrer Schauspielkollegen, darunter auch Charlotte-Darstellerin Kristin Davis (59) und Cynthia Nixon (58), die die Rolle von Miranda verkörpert. Ob und inwiefern Kim Cattrall (67) in Staffel drei wieder in die Rolle der Samantha schlüpfen wird, ist noch immer unklar – auf Sarahs Post ist sie jedenfalls nicht markiert worden. Dafür kündigte Rosie O'Donnell (62) – ebenfalls durch einen Beitrag auf Social Media – kürzlich an, dass sie Teil des beliebten Revivals sein wird. "Hier kommt Mary", schrieb die Moderatorin unter den Post. Das Bild zeigt ebenfalls ein Drehbuch und enthüllt den Namen ihrer Figur Mary sowie den Titel der Episode: "Outlook Good". In der Talkshow verriet die Carrie-Darstellerin zwar, dass sie in keiner Szene mit Rosie zu sehen sein wird, bei einer der Drehbuchlesungen saß sie aber immerhin neben dem "Die Nanny"-Star.

Was die Handlung der neuen Folgen angeht, lässt die "Sex And The City"-Schönheit noch alles offen. Das Finale der zweiten Staffel von "And Just Like That" ließ jedenfalls einige Fragen ungeklärt: Wie geht es mit Carries und Aidans – gespielt von John Corbett – Beziehung weiter? Bleibt Carrie allein in dem nagelneuen Haus? Ein bisschen Geduld brauchen die Fans noch, bis diese Fragen geklärt werden. Staffel drei von "And Just Like That" wird voraussichtlich 2025 auf HBO ausgestrahlt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis, 2010

Anzeige Anzeige

Splash News / Action Press John Corbett und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch schon auf die neue Staffel von "And Just Like That"? Ja, ich kann es kaum erwarten! Na ja, das interessiert mich eher weniger... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de