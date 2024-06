Im Privatjet: Olivia Culpo und Christian läuten Hochzeit ein

Läuten nun endlich die Hochzeitsglocken? Offiziell bekannt gegeben, wann sich Olivia Culpo (32) und Christian McCaffrey (28) das Jawort geben werden, haben die beiden bisher noch nicht. Auf Instagram postet die ehemalige Miss Universe jetzt eine Reihe von Bildern, die die Turteltauben vor einem Privatjet zeigen. Vor dem Flugzeug steht in riesigen Buchstaben: "Mr. & Mrs." Drumherum türmen sich eine Menge Ballons. Und auch im Flugzeug ist bereits alles festlich geschmückt: Im Gang liegen weiße Rosenblätter, auf dem Tisch stehen ein großer Rosenstrauß und gemeinsame Bilder des verlobten Paares. Olivia hat zudem das perfekte Outfit an: Ganz in Weiß lächelt sie Hand in Hand mit ihrem Liebsten in die Kamera. Der einzige Farbklecks? Ihr kleiner brauner Hund Oliver auf dem Arm.

Die Fans sind von der indirekten Ankündigung ganz aus dem Häuschen. "Na endlich! Fühlt sich an, als ob ihr diese Hochzeit seit zehn Jahren plant", kommentiert ein Follower der Influencerin. Unter den Social-Media-Beitrag schreibt Olivia: "Lasst es beginnen" und setzt ein weißes Herz-Emoji und eine Braut hinter ihre Worte. Eine Kollegin der Influencerin wünscht dem Paar viel Spaß bei den Hochzeitsvorbereitungen in dieser Woche und verkündet, sie freue sich darauf, die beiden demnächst feiern zu können.

Im Juli vergangenen Jahres hielt Christian um die Hand seiner Liebsten an. Den Meilenstein zelebrierten der NFL-Star und das Model mit Familie und Freunden bei einer Garten-Party. Im März erklärte die Beauty auf Social Media, dass jemand ganz bestimmtes die Ringe ihrer Hochzeit tragen wird – Goldendoodle Oliver. "Ich möchte wirklich, dass er der Ringträger ist", schrieb sie zu einem niedlichen Bild der lockigen Fellnase. Ob es dazu eventuell die nächsten Tage kommen wird?

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Juni 2024

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und ihr Verlobter Christian McCaffrey

