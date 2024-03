Laut Insider: Kim Kardashian und Odell Beckham Jr. getrennt!

Alles aus und vorbei bei Kim Kardashian (43) und Odell (31) Beckham Jr.? Die Reality-TV-Ikone und der NFL-Star sollen seit rund sechs Monaten anbändeln. Doch nun scheint ihre Romanze schon wieder ein Ende genommen zu haben! "Sie daten sich im Moment nicht mehr", verrät ein Insider gegenüber Mail Online. Zu den Gründen für das angebliche Liebes-Aus gibt die Quelle nichts preis. Die Unternehmerin und der Footballspieler äußerten sich auch noch nicht dazu. Sie hielten ihre Liebelei aber eh aus der Öffentlichkeit und bestätigten diese nie offiziell.

Dass die 43-Jährige und der Sportler jetzt getrennte Wege gehen sollen, kommt wohl für einige ziemlich überraschend – denn noch vor ein paar Wochen schien alles in Ordnung gewesen zu sein! Bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars am 11. März wurden Kim und Odell noch zusammen gesehen. Eine Quelle beschrieb gegenüber People: "Es gab nicht so viel Zärtlichkeiten wie bei den anderen Paaren, aber es gab viele Berührungen, und sie waren die ganze Zeit über ganz nah beieinander. Sie haben darauf geachtet, nicht zu sehr übereinander herzufallen, aber die Chemie hat gestimmt, und sie sind zusammen gegangen." Es sei sehr deutlich gewesen, dass die zwei zusammen waren.

Dass sich Kim und Odell nie zu den Gerüchten um ihre Beziehung äußerten, hatte wohl einen bestimmten Grund. Laut einem Informanten habe dies an dem Ex der Vierfachmama, Kanye West (46), gelegen. "Die Sache mit Kanye – sie will Kanye nicht noch einmal provozieren, indem sie sich zu sehr in der Öffentlichkeit mit ihrem neuen Freund zeigt, und Odell will nicht in dieses Chaos und Drama hineingezogen werden", gab die Quelle gegenüber The Sun preis.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kim Kardashian bei der Paris Fashion Week

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich Kim und Odell dazu äußern werden? Ja, bestimmt geben sie ein Statement ab. Nein, sie haben sich ja nie zu der Beziehung geäußert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de