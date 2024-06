Mehr als Freunde? Cora Schumacher kuschelt mit ihrem Ben

Ist Cora Schumacher (47) wieder verliebt? Vor wenigen Monaten beteuerte die ehemalige Rennfahrerin, dass Ben nur ein guter Kumpel sei. Auf ihrem neuesten Instagram-Beitrag sieht das nun ganz anders aus. Cora und Ben liegen gemeinsam auf einer Sonnenliege und kuscheln sich aneinander. Dazu schreibt sie: "Together we heal, one moment at a time", was so viel bedeutet wie: "Gemeinsam heilen wir, einen Moment nach dem anderen". Ob die beiden mittlerweile mehr als nur Freunde sind?

Coras Follower sind jedenfalls davon überzeugt, dass die Dschungelcamp-Kandidatin wieder in festen Händen ist. "Ich freue mich so für euch. Weiterhin alles Gute" und "Oh mein Gott, wie schön zu sehen", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare, die sich über Coras vermeintliches Liebesglück freuen. Bislang äußert sich die Ex von Ralf Schumacher (48) aber noch nicht dazu.

Anfang des Jahres hatte Cora im australischen Urwald ausgeplaudert, eine Affäre mit Oliver Pocher (46) gehabt zu haben. Der Komiker stritt jedoch alles ab. Kurze Zeit später erklärte die Blondine im Bild-Interview ihre Beweggründe, öffentlich über das Techtelmechtel mit dem Ex von Amira Pocher (31) zu sprechen. "Ich stand vor einer schwierigen Wahl. Im Dschungelcamp darauf angesprochen zu werden, war wie ein Schlag ins Gesicht – es fühlte sich an, als würde ich gegen meinen Willen in eine Ecke gedrängt", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich wollte nur, dass meine Wahrheit gehört wird, ohne mich selbst zu verleugnen. Es war ein Moment der Verletzlichkeit, aber auch der Stärke. Ich wollte zeigen, dass es okay ist, verletzlich zu sein und trotzdem für sich selbst einzustehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2023

Anzeige Anzeige

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Ben mehr als nur ein guter Freund für Cora ist? Ja, definitiv! Nein, sie sind nur Freunde. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de