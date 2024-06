Drogensucht: So tragisch war Shifty Shellshocks (†49) Leben

Vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass Crazy-Town-Frontmann Shifty Shellshock (✝49) verstorben ist. Sein Leben hielt für den Sänger diverse Höhen und Tiefen bereit. 1974 wurde Seth Brooks Binzer, wie Shifty mit bürgerlichem Namen heißt, in Los Angeles geboren. Sein erstes Musikprojekt wollte der "Butterfly"-Interpret bereits in den 1990er-Jahren mit seinem Freund und Bandkollegen Eric Mazur starten. Daraus wurde allerdings vorerst nichts, weil die beiden sich zunächst in ihrer Drogensucht verloren haben, woraufhin Shifty das erste Mal ins Gefängnis musste. Nach seinem Aufenthalt hinter Gittern versuchten er und Eric, eine Band auf die Beine zu stellen. Aus Trouble, DJ AM, Faydoedeelay, JBJ und Squirrel wurde dann die Gruppe Crazy Town.

Im Jahr 2000 erschien das Debütalbum der Band "The Gift of Game" inklusive des Welthits "Butterfly". Der Song katapultierte sich in diversen Ländern an die Spitze der Charts. Drei Jahre später wurde die Band allerdings vorerst auf Eis gelegt. Grund dafür soll eine Pause gewesen sein, die die Kreativität der Künstler wieder ankurbeln sollte. Die Zwischenzeit nutzte Shifty jedoch sinnvoll und veröffentlichte sein Album "Happy Love Sick". Das Privatleben des Sängers sah allerdings nicht ganz so rosig aus.

Shifty kämpfte sein Leben lang mit einer Drogen- und Alkoholsucht. Mehrfach wurde er wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung, Besitzes von Drogen, Trunkenheit am Steuer und Einbrüchen verhaftet, wie verschiedene Medien berichtet haben. 2012 kämpfte der Musiker bereits zuvor ein mal um sein Leben: Er lag in einem Krankenhaus in Los Angeles auf einer Intensivstation und war nicht mehr ansprechbar. TMZ berichtete damals, dass seine Drogensucht ein möglicher Grund für seinen Gesundheitszustand gewesen sein könnte. Shifty hinterlässt zwei Söhne.

Getty Images Shifty Shellshock, Sänger der Band Crazy Town

Getty Images Shifty Shellshock, Sänger

