Traumformat: In diese Show will Jannik Kontalis unbedingt!

Jannik Kontalis wurde im Jahr 2023 durch die Sendung Make Love, Fake Love bekannt. Seitdem war der Freund von Gerda Lewis (31) in keiner Show mehr zu sehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass er dies nicht noch einmal vorhätte. Im Interview mit Promiflash teilt der Realitystar nun auf der Bertelsmann Party in Berlin, in welches Format er denn noch gerne gehen würde: "Dschungelcamp ist ein Traum. Ich warte auch die ganze Zeit auf die Anfrage, deswegen kann es ja eigentlich bald mal losgehen."

Ein Format, an dem der Hottie vorerst nicht teilnehmen wolle, ist Das Sommerhaus der Stars. Jannik und seine Freundin Gerda hätten sogar eine Anfrage bekommen, diese aber abgelehnt. Beide haben sich gegen das Format entschieden, weil sie noch nicht so lange ein Paar sind und nichts riskieren wollen: "Also wir haben dann natürlich darüber nachgedacht, aber haben am Ende dann gesagt: 'Komm, lass uns unsere Beziehung einfach noch ein bisschen festigen und schützen'." Weiter erklärt er: "Wir sind jetzt noch nicht so lange zusammen, deswegen war das, glaube ich, die richtige Entscheidung."

Jannik und die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin machten ihre Beziehung im September 2023 offiziell. Seitdem gehen der Ex von Yeliz Koc (30) und die Beauty durch dick und dünn. Vor einem Monat erst machte Jannik seiner Gerda eine öffentliche Liebesbekundung. Auf Instagram teilte er folgende Worte: "Mir wird von Tag zu Tag klar, dass das mit uns etwas ganz Besonderes ist und du nicht nur meine ganz große Liebe, sondern auch meine bessere Hälfte bist."

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

