Gerda Lewis ist für Jannik Kontalis die "ganz große Liebe"

Für Jannik Kontalis scheint Gerda Lewis (31) die Frau fürs Leben zu sein. Auf Instagram macht der Influencer seiner Freundin nun eine süße Liebeserklärung. "Mir wird von Tag zu Tag klar, dass das mit uns etwas ganz Besonderes ist und du nicht nur meine ganz große Liebe, sondern auch meine bessere Hälfte bist", schwärmt er und fügt hinzu: "Wir ergänzen uns in allen Situationen und wissen auch immer direkt, was der andere fühlt und denkt. Natürlich ist Liebe nicht leicht und wir lernen jeden Tag dazu, jedoch kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne dich ist."

Nicht immer war zwischen Jannik und Gerda alles rosarot – 2023 hatten sich die beiden Realitystars heftig im Netz angefeindet. Dass sich daraus schlussendlich noch Liebe entwickelte, kam für Jannik ganz unerwartet: "Selbst für mich bist du der größte Plot-Twist 2023 gewesen. Gleichzeitig aber auch mein biggest win. Seit fast einem Jahr verbringen wir nun jeden Tag miteinander und es fühlt sich alles immer noch genauso schön und verrückt an wie am ersten Tag", schwärmt die Make Love, Fake Love-Bekanntheit von seiner Liebsten. Die Fans sind von Janniks Worten ganz begeistert. "Wie schön, freue mich mega für euch! Hoffe, ihr habt noch viele unvergessliche Momente miteinander", kommentiert beispielsweise ein Follower. "So schön geschrieben", findet auch ein anderer User.

Vor rund einem Jahr gab es erstmals Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Gerda und Jannik. Im vergangenen September machte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin die Beziehung offiziell. "Ich beantworte die Frage jetzt einmal [...]. Ja, Jannik und ich daten uns", gab sie im Rahmen eines Q&A auf Instagram zu. Seitdem teilen die beiden immer wieder süße Pärchenmomente im Netz.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

