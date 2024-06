Endlich wieder glücklich? So schön strahlt Britney Spears!

Sie so glücklich zu sehen, ist keine Selbstverständlichkeit: Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen eine fröhliche Britney Spears (42), die Anfang dieser Woche nach ihrem Urlaub in Mexiko wieder am Flughafen in Los Angeles ankommt. Die Blondine wirkt darauf nicht nur sichtlich erholt, sie strahlt auch über das ganze Gesicht! Ihr Outfit unterstreicht den Urlaubsflair und die positive Energie, die sie umgibt: Sie trägt einen großen Hut, Sonnenbrille und Sandalen. Dazu ein für Britney wohl typisches pinkes Minikleid – in dem die Sängerin wie gewohnt ihre Kurven offen zur Schau stellt.

Gibt es vielleicht einen Zusammenhang zwischen der guten Laune der "Circus"-Interpretin und der angeblichen Versöhnung mit ihren Kindern? Die 42-Jährige hatte lange Zeit keinen Kontakt mit ihren zwei Söhnen. Inzwischen leben Sean Preston (18) und Jayden James (17) gemeinsam mit ihrem Vater Kevin Federline (46) auf Hawaii. Wie ein Insider der Familie gegenüber dem Magazin verriet, sollen Mutter und Söhne nun aber wieder in Kontakt stehen und eine neue Beziehung zueinander aufbauen: "Sie sind wieder auf dem richtigen Weg und sie freuen sich auf die gemeinsame Zukunft." Demnach habe Britney ihre Sprösslinge schon in ihrer neuen Heimat besucht – auch sollen Sean und Jayden bereits wieder bei ihrer Mama zu Hause gewesen sein.

Die Beziehung zwischen dem Popstar und seinem Nachwuchs ist schon lange problematisch. Britneys Ehe mit dem Vater der Kinder hielt drei Jahre – 2007, dem Jahr der Scheidung, verlor Brit auch das Sorgerecht für ihren Nachwuchs. Bereits bevor die Teenager im vergangenen Jahr zusammen mit Kevin Los Angeles verließen, sollen die beiden ihre Mutter monatelang nicht mehr gesehen haben. Wie der Tänzer gegenüber OK! Magazine verriet, sei ein Grund dafür, dass sich seine Jungs für das bizarre Verhalten ihrer Mutter schämen – die "Toxic"-Sängerin teilt regelmäßig sexy Tanzvideos und halbnackte Aufnahmen von sich auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, der Grund für Britneys gute Laune ist die Versöhnung mit ihren Kindern? Ja, da bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de