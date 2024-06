Für neue Single: Katy Perry überrascht mit XXL-Schleppe

Bei der diesjährigen Paris Fashion Week legte Katy Perry (39) einen Auftritt der ganz besonderen Art hin. Auf dem Weg in ihr Hotel stieg die Popsängerin in einem knappen roten Minikleid aus dem Auto – so sah es jedenfalls von vorne aus. Doch als die US-amerikanische Sängerin die Treppe des Hotels hinaufstieg, kam Stück für Stück ihre XXL-Schleppe zum Vorschein. Darauf war in fetten weißen Buchstaben der Songtext ihres bald erscheinenden Liedes "Woman's World" gedruckt. "Es ist die Welt der Frauen und du hast Glück, in ihr zu leben", stand auf ihrer beeindruckenden Schleppe, die laut Angaben von Rolling Stone ganze 152 Meter lang gewesen sein soll.

Nach vier Jahren soll am 11. Juli das sechste Studioalbum der Songwriterin erscheinen. Um dieses zu promoten, legt sich die "I Kissed A Girl"-Interpretin ganz schön ins Zeug. Auf ihrem Instagram-Account heizte die Sängerin vor wenigen Tagen die Aufregung auf ihre neue Single mit ein paar Schnappschüssen von sich im stylishen Lederlook an. Zu dem eng anliegenden Lederkleid kombinierte die 39-Jährige eine braune Sonnenbrille. Den Look rundete sie gekonnt mit ihrer wilden schwarzen Mähne ab. "Startet eure Motoren, 'Woman's World' kommt", schrieb sie dazu vielversprechend.

In Paris sorgte Katy nicht nur mit ihrer Mega-Schleppe für eine Überraschung. Einige Tage zuvor feierte die American Idol-Jurorin ihre Laufsteg-Premiere. Bei der "Vogue World: Paris am Place Vendôme" lief die "Last Friday Night"-Interpretin in einem exklusiven Kleid von Noir Kei Ninomiya auf dem Catwalk. In der extravaganten Robe mit zahlreichen Cutouts machte die Partnerin von Orlando Bloom (47) eine fabelhafte Figur.

Instagram / katyperry Sängerin Katy Perry, Juni 2024

Getty Images Katy Perry in Paris im Juni 2024

