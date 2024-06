Katy Perry wirft sich für neue Single in hautengen Lederlook

Im Juli können sich die Fans von Katy Perry (39) über neue Musik auf den Ohren freuen! Auf ihrem Instagram-Account heizt die Sängerin die Aufregung auf ihre neue Single "Woman's World" nun mit ein paar neuen Schnappschüssen von sich im stylishen Lederlook an. In gewohnter Sexyness präsentiert sich die "I Kissed A Girl"-Interpretin in einem eng anliegenden schwarzen Lederkleid mit grün-weißen Details und einem tiefen Ausschnitt. Die schwarze Mähne der Beauty ist passend zum Look offen und wild gestylt – und auch an die beliebte Sonnenbrille hat Katy gedacht. "Startet eure Motoren, 'Woman's World' kommt", kommentiert sie ihren Beitrag und fügt ein Emoticon eines Rennautos hinzu.

Und wie es scheint, können sich die Fans wohl auf weibliche Unterstützung freuen! In einem beigefügten Video gibt die 39-Jährige einen Einblick hinter die Kulissen – und dort befindet sich just in dem Moment keine Geringere als Rapperin Saweetie (29). "Bist du eine echte KatyCat oder eine falsche KatyCat?", fragt Katy die Sängerin. Diese antwortet voller Überzeugung: "Ich bin eine echte KatyCat!" Auch in den Kommentaren bringt Saweetie ihre Aufregung zum Ausdruck. "Die Beste! Wir sitzen! Ich hab die Schlüssel! Die Motoren sind startklar!", schreibt sie begeistert unter den neuesten Beitrag der "California Gurls"-Berühmtheit.

Zuletzt teilte Katy sogar ein Video, um ihren neuen Song zu promoten, in dem sie halbnackt und mit einem gewissen Extra bekleidet in die Kamera sang. Obenrum trug die Partnerin von Orlando Bloom (47) ein superknappes weißes Bikinioberteil und untenrum ein futuristisches Paar Roboterbeine. Ob das ein erster Hinweis auf das dazugehörige Musikvideo war? Auf jeden Fall hält sie die Spannung hoch!

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Sängerin Katy Perry, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Katys Look? Sie sieht einfach super aus! Na ja. Ich finde, sie hatte schon mal bessere Looks! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de