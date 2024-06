Hier stiehlt Travis Barker und Kourtneys Sohn allen die Show

Travis Barker (48) befindet sich derzeit auf Tour mit seiner Band Blink182 und ist dabei in bester Gesellschaft: Wie auf einem Schnappschuss in der Instagram-Story seiner Tochter Alabama (18) zu sehen ist, wird er dabei von seiner Familie inklusive Kourtney Kardashian (45) begleitet – es ist jedoch nicht seine Frau, die auf dem Bild heraussticht, sondern ihr gemeinsamer Sohn Rocky! Der Kleine kuschelt sich nämlich mit seinem dunklen Haarschopf an seine Mama und schaut aus dem Fenster des Tourbusses, in dem sie zu sitzen scheinen. Für das Foto macht der The Kardashians-Star einen Kussmund, während Travis mit gewohntem Pokerface in die Kamera schaut. Und wie ein Spiegel hinter ihnen zeigt, ist auch Kourtneys Sohn Reign Disick mit dabei – der Neunjährige scheint jedoch mit etwas anderem beschäftigt zu sein.

Alabama ist aber nicht die einzige, die Eindrücke von der Reise der Patchworkfamilie im Netz teilt – auch Kourtney selbst ließ ihre Fans erst kürzlich daran teilhaben. Die 45-Jährige veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform einen Clip, der Einblicke in ihre Zeit in der texanischen Küstenstadt San Antonio zeigte: So war unter anderem die beeindruckende Aussicht zu sehen, die sie von ihrer Anlage hatten, während die darauffolgenden Aufnahmen den Strand sowie das türkisblaue Meer zeigten. Und eine Sache durfte auch nicht fehlen: Ein Video ihres Liebsten in seinem Element – und zwar am Schlagzeug auf der Bühne.

Während Travis' Tour kommt die TV-Bekanntheit viel herum. Am vergangenen Wochenende verbrachte die Familie erst Zeit am Strand in Miami Beach, wo Kourtney ihren After-Baby-Body präsentierte. Die Schwester von Kim Kardashian (43) war dabei recht unauffällig ganz in Schwarz gekleidet – in einem Cardigan, einem Rock, einer Kappe sowie einer großen Sonnenbrille. Ein bisschen Farbe konnte man jedoch durch ihr transparentes Oberteil erkennen – und zwar einen knallroten Bikini! Hand in Hand mit Travis genoss sie ihre kleine Auszeit – dem Anschein nach zwar ohne Baby Rocky, dafür aber mit Reign (9) und Travis' Sohn Landon (20).

Instagram / kourtneykardash Kourtney Karadashian im März 2024

Backgrid/MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker im Juni 2024

Wie findet ihr den Schnappschuss von Baby Rocky? Sehr süß, der Kleine ist echt niedlich! Meiner Meinung nach sollten Kinder nicht im Netz gezeigt werden. Ergebnis anzeigen



