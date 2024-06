Strandtag: Kourtney Kardashian präsentiert After-Baby-Body!

Im November vergangenen Jahres machte der kleine Rocky Kourtney Kardashian (45) zur vierfachen Mama. Das Nesthäkchen ist der erste gemeinsame Nachwuchs der TV-Bekanntheit und ihres Mannes Travis Barker (48). Sieben Monate nach der Geburt wird Kourtney nun mit ihrem Liebsten sowie ihrem Sohn Reign (9) und Stiefkind Landon (20) bei einem entspannten Strandtag gesichtet. Der The Kardashians-Star kleidete sich eigentlich recht unauffällig ganz in Schwarz, mit einem Cardigan, einem Rock, einer Kappe und einer großen Sonnenbrille auf der Nase. Beim genaueren Betrachten blitzte allerdings ein knallroter Bikini durch ihr transparentes Oberteil. Hand in Hand schlenderte die kleine Familie am Sandstrand von Miami Beach entlang.

Travis zeigte sich deutlich weniger bedeckt als seine Frau! Der Musiker trug neben seinen zahlreichen Tattoos lediglich eine schwarze Badehose sowie eine Kappe und eine Sonnenbrille. Seine Schuhe trug der dreifache Vater lässig in der Hand. Wer offenbar nicht am Familienausflug teilnahm, beziehungsweise erst später dazustieß, waren Kourtneys Kinder Penelope (11) und Mason (14) sowie Travis' Tochter Alabama (18) und Stieftochter Atiana (25). Auch der Kleinste im Bunde fehlte bei dem sonnigen Strandtag der Patchworkfamilie.

Kourtney und Travis sind seit rund zwei Jahren verheiratet und feierten erst vor wenigen Tagen ihren zweiten Hochzeitstag. Das Liebesglück machte ihr kleiner Rocky perfekt. Der Promispross hatte allerdings keinen einfachen Start ins Leben: Noch im Mutterleib musste der gemeinsame Sohn notoperiert werden. Den Grund dafür enthüllte der Realitystar nun in einer Folge von "The Kardashians": In Rockys Lunge sammelte sich Wasser an. Zum Glück sei die OP erfolgreich verlaufen, erzählte Kourtney erleichtert.

Backgrid/MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2024

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky

