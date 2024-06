Nach 13 Jahren Ehe: Isla Fisher genießt ihr Single-Leben

Isla Fisher (48) ist wieder Single – und anscheinend sehr glücklich mit dieser Entscheidung! Nach mehr als 20 Jahren Beziehung und 13 Jahren Ehe verkündeten die Schauspielerin und Sacha Baron Cohen (52) im April die Scheidung. Dass die "Nocturnal Animals"-Darstellerin auch alleine weiß, wie man sich amüsiert, bewies sie gestern Abend: Isla war eingeladen bei einem Event von Freundin Cara Delevingne (31). Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie fröhlich kichernd, wie sie nach der Veranstaltung in ein Taxi steigt. Die dreifache Mutter strahlte dabei in einem sommerlichen Maxikleid mit roten Blumen und passendem roten Lippenstift.

Die Ehe der zwei Hollywoodstars soll schon seit einigen Jahren "wackelig" gewesen sein, wie Daily Mail berichtet. Denn: 2020 wagte das Ex-Ehepaar mit den gemeinsamen Kids einen großen Schritt und zog von Los Angeles nach Australien. Während sie zunächst in Sydney lebten, zogen sie schließlich nach Perth in die Nähe von Islas Eltern. Der Umzug soll für Sacha schwer gewesen sein – der Brite hatte zuvor in Kalifornien sein Zuhause gefunden und bedauerte zudem den langen Flug in seine Heimat London.

Anfang April verkündeten Isla und Sacha auf Instagram das Aus ihrer Liebe. Dafür teilten sie ein Foto der beiden im Tennis-Look. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden", kommentierten sie das Bild und fügten hinzu: "Wir haben unserer Privatsphäre immer Priorität eingeräumt und haben in aller Stille an dieser Veränderung gearbeitet."

Getty Images Isla Fisher, Schauspielerin

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher 2022

