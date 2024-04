War die Scheidung von Isla Fisher und Sacha etwa absehbar?

Kürzlich gab die "Shopaholic"-Darstellerin Isla Fisher (48) die Trennung von ihrem Ehemann Sacha Baron Cohen (52) in ihrer Instagram-Story bekannt. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder", verkündete die Schauspielerin. Der Komiker und sie hätten sich bereits im Jahr 2023 einvernehmlich getrennt, gestand die australische Autorin. Für viele Fans kommt diese Nachricht aber nicht überraschend. Es hätte in der Vergangenheit schon deutliche Anzeichen für eine Ehekrise gegeben, sind sich zahlreiche Fans sicher. Dabei beziehen sie sich vor allem auf einen vergangenen Instagram-Post von Sacha. Zu einem Foto, auf dem Isla ein Bier in der Hand hält, verfasste der Komiker im Februar des vergangenen Jahres merkwürdige Worte. In der Bildunterschrift schrieb er: "Isla sieht mich an und denkt sich: 'Noch zehn Bier und ich finde ihn vielleicht ein bisschen attraktiv'."

Einige vermuten auch, dass der derzeitige Skandal von Sacha ein Grund für die Trennung sein könnte. In den Memoiren von Rebel Wilson (44) beschuldigt die Pitch Perfect-Schauspielerin den Komiker, sie während eines gemeinsamen Filmdrehs sexuell belästigt zu haben. Laut ihren Angaben habe der Brite sie damals zu Küssen gedrängt und wegen ihres Gewichts gedemütigt. Sacha weist bisher alle Anschuldigungen von sich. Es handle sich um "falsche Behauptungen", stellte der 52-Jährige gegenüber TMZ klar. Für viele kommt die Trennung nach diesen schwerwiegenden Vorwürfen wohl nicht mehr überraschend. "Ich habe mich schon gefragt, was Isla von den Anschuldigungen hält. Jetzt habe ich wohl meine Antwort", bemerkt ein User auf X.

Isla scheint sich von dem Liebes-Aus und den Anschuldigungen gegen ihren Ex-Partner nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Auf Instagram veröffentlicht sie nun einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihren Freundinnen glücklich posiert. Mit Naomi Watts (55) und Co. verbrachte sie offenbar einen schönen Abend im Londoner Theater.

Getty Images Rebel Wilson

Instagram / islafisher Isla Fisher mit ihren Freundinnen, 2024

