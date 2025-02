Prinzessin Anne dankt Krankenhauspersonal nach Reitunfall

Prinzessin Anne, die Schwester von König Charles III. (76), hat kürzlich das Krankenhaus besucht, das sie nach ihrem Reitunfall im vergangenen Juni versorgt hatte. Im Southmead Hospital in Bristol, etwa eine Stunde von ihrem Anwesen Gatcombe Park entfernt, bedankte sich die 74-Jährige persönlich beim medizinischen Team, das sie damals auf der Intensivstation betreut hatte. An den Unfall, bei dem sie eine Gehirnerschütterung und Kopfverletzungen erlitten hatte, kann sich die Prinzessin jedoch nicht erinnern. Das betonte Anne auch laut dem Hello-Magazin nochmals während ihres Besuchs: "Ich habe keine riesigen Erinnerungen daran, hier gewesen zu sein. Aber was auch immer Sie damals gemacht haben, es hat funktioniert."

Zum ersten Mal wurde durch Prinzessin Annes Besuch in der Klinik öffentlich bekannt, dass sie dort im vergangenen Jahr auf der Intensivstation behandelt wurde. Im Juni 2024 hatte der Buckingham-Palast mitgeteilt, dass Anne "leichte Verletzungen" erlitten hatte und "zur Beobachtung" ins Krankenhaus gebracht wurde. Während ihres aktuellen Besuchs führte die Prinzessin Gespräche mit Ärzten und Pflegern, ließ sich die Abläufe im Krankenhaus erklären und bewunderte einen Auftritt des Krankenhauschors.

Prinzessin Anne ist als hart arbeitendes Mitglied der königlichen Familie bekannt und war nach dem Unfall innerhalb von drei Wochen wieder im Einsatz. Von der damaligen Unfallnacht berichtete sie später, dass sie eigentlich Hühner besuchen wollte und sich nicht erklären könne, wie es zu dem Unfall kam. "Es zeigt einem aber, wie unvorhersehbar das Leben ist, und dass jeder Tag ein Geschenk ist", reflektierte sie.

Getty Images Prinzessin Anne besucht das Southmead Krankenhaus in Bristol im Februar 2025

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2023

