Prinzessin Anne erholt sich nun von ihrem Gedächtnisverlust

Prinzessin Anne (74) hat in diesen Tagen einen herzlichen Empfang von Fans und Helfern der Organisation Riding for the Disabled Association (RDA) erfahren. Die Princess Royal besuchte die Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf therapeutisches Reiten für Menschen mit Behinderungen spezialisiert hat, und zeigte sich wie gewohnt engagiert und voller Energie. Der Besuch fand nur wenige Monate nach einem Reitunfall der Prinzessin statt, der Berichten zufolge vorübergehend ihr Gedächtnis beeinflusst hatte. Doch davon war bei ihrem Auftritt keine Spur zu sehen – im Gegenteil, Anne schien "in ihrem Element" zu sein, wie ein Unterstützer laut Hello! vor Ort bemerkte.

Die Verletzung, die sich die Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) bei einem Sturz von ihrem Pferd zuzog, hatte zeitweilig Auswirkungen auf ihr Gedächtnis. Wie Mirror berichtete, könne sie selbst über die genauen Umstände keine Angaben machen. Auch warum sie sich auf der Wiese befand, auf der sich der Unfall ereignete, könne die 74-Jährige sich nicht erklären: "Nein, ich erinnere mich nicht einmal daran. Ich weiß, wohin ich gehen wollte, und das war zu den Hühnern, aber das hatte nichts mit Pferden zu tun." Dennoch überraschte Anne mit ihrer schnellen Rückkehr zu öffentlichen Auftritten.

Pferde und das Reiten sind für Anne mehr als nur ein Hobby – sie gehören zu ihrem Leben. Schon in jungen Jahren war sie als erfolgreiche Reiterin bekannt und nahm 1976 sogar an den Olympischen Spielen teil. Auch privat ist sie dafür berüchtigt, nicht zimperlich zu sein, sobald es um ihre Lieblingsbeschäftigung geht. Es scheint also kaum überraschend, dass die Prinzessin ihrem geliebten Reitsport selbst nach einem Unfall nicht den Rücken kehren kann – für Anne ist das, wie sie selbst einmal sagte, ein Teil dessen, wer sie ist.

Getty Images Prinzessin Anne bei einer Zeremonie in Portsmouth

MEGA Prinzessin Anne beim Festival of British Eventing 2023

