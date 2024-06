Doch ernster? Prinzessin Anne soll Gedächtnisverlust haben

Die britischen Royals sorgen sich aktuell um Prinzessin Anne (73). Die Schwester von König Charles (75) III. hatte am Sonntag einen Unfall auf dem Gatcombe Anwesen und wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Laut dem Palast zog sie sich dabei nur leichte Verletzungen sowie eine Gehirnerschütterung zu. Doch wie unter anderem The Telegraph nun berichtet, soll Anne bei dem Vorfall Gedächtnisverlust – vorübergehende globale Amnesie – erlitten haben. Sie soll aber wach und bei Bewusstsein sein. Ihr medizinisches Team soll zudem erklärt haben, dass ihre Verletzungen durch einen Aufprall mit dem Kopf oder den Beinen eines Pferdes entstanden sein könnten.

Was genau bei dem Unfall der 73-Jährigen passiert ist, ist bisher nicht bekannt. Augenzeugen schilderten gegenüber dem Blatt, dass am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr ein Rettungshubschrauber auf dem Grundstück gelandet sei. Dieser soll Prinzessin Anne ins Krankenhaus gebracht haben. Ihr Partner Timothy Laurence (69) habe sie im Hubschrauber begleitet. Ihre Tochter Zara Tindall (43) und ihr Sohn Peter Phillips (46), die auf dem Gatcombe Anwesen leben, seien zu dem Zeitpunkt auch vor Ort gewesen.

Der Buckingham Palace gab bisher keine weiteren Updates zum Zustand von Queen Elizabeths einziger Tochter preis. In einem Statement hieß es am Montagmorgen lediglich: "Die königliche Prinzessin hat nach einem Vorfall auf dem Gatcombe Park Anwesen gestern Abend leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten." Anne bleibe zur Beobachtung im Southmead Hospital in Bristol – sie werde voraussichtlich schnell wieder bei Kräften sein.

Getty Images Prinzessin Anne bei der Krönung von König Charles III. im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Anne im Dezember 2023

