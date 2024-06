Sein Vater ist tot: Roman Reigns dankt für die Anteilnahme

Roman Reigns (39) ist dankbar für die Beileidsbekundungen zum Tod seines Vaters Sika Anoa’i. Auf X teilt der Wrestler nun ein rührendes Statement. "Meine Familie und ich danken euch allen für die große Unterstützung im Namen meines Vaters Pola'ivao Leati Sika Anoa'i, der für immer als eine Hälfte des Tag-Teams The Wild Samoans in Erinnerung bleiben wird", erklärt der Sportler und ergänzt: "Mein Vater hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf meine gesamte Familie und wir sind für immer dankbar für das Fundament, das er für uns geschaffen hat. Es gibt keine Möglichkeit, die Lücke zu füllen, die sein Tod hinterlassen hat, aber meine Schwestern und ich werden unser Bestes tun, um ihn und sein Vermächtnis zu repräsentieren."

Die traurige Nachricht von Sika Anoa'is Tod hatte zuvor sein Neffe Jahrus Anoa'i auf Instagram bekannt gegeben. "Mit tiefer Traurigkeit teile ich die Nachricht vom Ableben des ehemaligen Halls of Famer Pola'ivao Leati Sika Anoa'i", schrieb er dazu und fuhr fort: "Er ist am 25. Juni friedlich verstorben. Sika war eine gefeierte Persönlichkeit, deren Beiträge und Vermächtnis einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen haben. Sein Andenken wird durch seine Leistungen und die vielen Menschen, die er berührt hat, weiterleben."

Zu Lebzeiten hatte Sika im Wrestling-Business zahlreiche Erfolge gefeiert. Unter anderem bildete er gemeinsam mit seinem Bruder Afa Anoa'i das Tag-Team Wild Samoans. Gemeinsam gewannen sie dreimal die WWF World Tag Team Championships. Sika wurde 2007 in die WWE Hall of Fame aufgenommen, rund fünf Jahre später auch in die Professional Wrestling Hall of Fame.

Getty Images Roman Reigns, Sportler

Getty Images Roman Reigns, Sportler

