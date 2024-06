Der Vater von WWE-Superstar Roman Reigns ist gestorben!

Sika Anoa’i, der Vater von Wrestling-Star Roman Reigns (39) ist mit 79 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht seines Todes gab nun Jahrus Anoa'i, der Neffe des WWE Hall of Famers, auf Instagram bekannt. Er schreibt dazu: "Mit tiefer Traurigkeit teile ich die Nachricht vom Ableben des ehemaligen Halls of Famer Polaivao Leati Sika Anoa’i." Er führt fort: "Er ist am 25. Juni friedlich verstorben. Sika war eine gefeierte Persönlichkeit, deren Beiträge und Vermächtnis einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen haben. Sein Andenken wird durch seine Leistungen und die vielen Menschen, die er berührt hat, weiterleben."

Die Anteilnahme um Sikas Ableben ist in den Kommentaren sehr groß. Viele Fans drücken ihr Mitgefühl aus und betonen sein bedeutendes Vermächtnis. Wrestling hat in seiner Familie Tradition. Sie gelten als die größte blutsverwandte Dynastie im Wrestling-Business, zu der sogar Dwayne "The Rock" Johnson (52) gehört. Neben seinen eigenen sagenhaften Erfolgen sah man ihn auch an der Seite seines ebenso berühmten Bruders Afa Anoa'i im Ring. Die Brüder bildeten gemeinsam während ihrer Zeit als Wrestler das beliebte Tag-Team Wild Samoans. Sie gewannen unter anderem dreimal die WWF World Tag Team Championships. Außerdem traten die beiden auch außerhalb der WWF auf. Sika wurde schließlich 2007 in die WWE Hall of Fame aufgenommen und später 2012 in die Professional Wrestling Hall of Fame. Die WWE Hall of Fame ist eine berühmte Ruhmeshalle, die nur ausgewählte Wrestler sowie bedeutenden Personen aus dem Geschäft auszeichnet.

Zuletzt sah man Sika 2020 bei einem WWE-Event, als er nach dem Match Hell in a Cell seines Sohnes an dessen Seite stand. Der verstorbene Star-Wrestler hinterlässt seine Ehefrau Patricia und insgesamt vier Kinder, darunter auch Roman. Der Tod seines Vaters ist nicht der erste tragische Verlust, den er in seiner Familie verarbeiten muss. Bereits vor sieben Jahren musste der 39-Jährige Abschied von seinem Bruder Matthew Anoa'i nehmen, welcher ebenfalls in der Branche tätig war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roman Reigns bei WWE RAW in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Roman Reigns, US-amerikanischer Profiwrestler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de