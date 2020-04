Roman Reigns (34) erwartet erneut doppelten Familienzuwachs! Im Jahr 2008 wurden der Wrestler und seine Frau Galina Joelle Becker erstmals Eltern einer kleinen Tochter. Im Jahr 2016 erblickten ihre beiden Zwillingssöhne das Licht der Welt. Doch die Familienplanung im Hause Reigns scheint noch immer nicht abgeschlossen zu sein. In einem aktuellen Interview offenbarte der WWE-Star jetzt die erfreuliche Nachricht: Seine Familie erwartet wieder Nachwuchs – und zwar tatsächlich wieder Zwillinge!

In einem Interview mit dem Magazin Muscle & Fitness brachte Roman nun überraschende Details ans Licht. Auf die Frage, ob er derzeit Vater von drei Kindern ist, antwortete der Cousin von Dwayne "The Rock" Johnson (47) stolz: "Drei mit zwei im Ofen – also ich werde bald ein Fünffach-Vater sein!" Die Meldung der überraschenden Zwillingsschwangerschaft habe das Paar bisher noch geheim gehalten.

Erst im Oktober 2018 hatte Roman noch mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen: Nach dem unerwarteten Tod seines Bruders Matthew erkrankte der 34-Jährige ein zweites Mal an Leukämie. Doch der Sportler bewies Kampfgeist und besiegte den Blutkrebs.

Getty Images Roman Reigns, Wrestler

Getty Images Roman Reigns im Juli 2018

Getty Images Roman Reigns, WWE-Star



