Bloodline-Comeback: Roman Reigns wieder mit Familie im Ring

Sie sind wieder vereint! Mittlerweile ist es über ein Jahr her, dass die "Bloodline" im Wrestling-Ring zusammen im Ring stand. Bestehend aus WWE-Superstar Roman Reigns (39) sowie seinen Cousins, den Zwillingen Jey und Jimmy Uso, erfreute sich das Wrestling-Stable großer Beliebtheit – und ihre Geschichte wurde von den eingefleischten Wrestlingfans und auch vielen Neulingen gespannt verfolgt. Nach einem großen Streit zerfiel die Bloodline. Doch nun sind sie wieder vereint, allerdings als OG Bloodline. Neben Roman, Jey und Jimmy gehört auch Sammy Zayn, der als Ehrenmitglied fungiert, dazu. Dass sie alle nun wieder vereint sind, freut besonders einen. "Die Bürde ist, wie können wir es wieder tun? Oder wie können wir es ergänzen und einfach weitermachen? Wie macht man die Fortsetzung besser, oder die Trilogie? Wie kann man weitermachen? Denn ich bin noch nicht bereit, aufzuhören", erklärte Roman gegenüber Sports Illustrated vor wenigen Tagen.

Zusammen kämpften Roman und seine Cousine bereits seit 2015 hin und wieder. Bis zur Formierung der richtigen Bloodline war es ab da aber noch ein langer Weg. Erst im Juli 2021 entstand das Stable schließlich, nachdem Roman eine Rivalität mit den Usos ausgetragen hatte. Zusammen traten sie regelmäßig zusammen bei SmackDown und Raw auf – und unterhielten das Publikum mit aufregenden Promos bestens. Im vergangenen Sommer zerbrach die Bloodline schließlich, nachdem Jey und Jimmy Romans hinterlistige Spielchen satthatten. Während Jimmy danach weiterhin zu seinem Cousin hielt, trat Jey erfolgreich solo auf.

Mit dem Comeback des beliebten Stables steht in wenigen Tagen auch schon ein großer Kampf an. Am 30. November trifft die OG Bloodline bei den WWE Survivor Series auf knallharte Gegner. Auch sie nennen sich die Bloodline und setzen sich aus Jimmy und Jeys Bruder Solo Sikoa sowie ihren Cousins Jacob Fatu und den Tongans zusammen. Sie treten seit Anfang des Jahres als Gruppe auf – Solo gehörte einst zu Romans Team, stellte sich aber schließlich gegen ihn.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Zwillinge Jimmy und Jey Uso, Profiwrestler und Cousins von Roman Reigns

Anzeige Anzeige

Getty Images Roman Reigns, US-amerikanischer Profiwrestler

Anzeige Anzeige