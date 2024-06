Stolzer Papa: Kevin Costner posiert mit fünf seiner Kinder

Kevin Costner (69) präsentiert sich als stolzer Vater! Für die Premiere seines neuen Films "Horizon: An American Saga" bringt der Schauspieler familiäre Verstärkung mit. Auf dem roten Teppich in Los Angeles war seine Familie fast komplett: Fünf seiner sieben Kinder posierten an der Seite des Oscar-Preisträgers für die Kameras. Zu diesem besonderen Anlass schmissen sich Joe, Hayes, Cayden, Grace und Annie in Schale: Während Kevins Söhne in klassischen Anzügen eine gute Figur machen, strahlen Grace und Annie in eng anliegenden Abendkleidern um die Wette. Auch Kevin kann mit seinen modischen Kindern mithalten. Der Hollywoodstar glänzt in einem beigefarbenen Anzug und einer lässigen Sonnenbrille.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kevin stolz seine Kinder auf dem roten Teppich präsentiert. Erst im Mai erschien der "Yellowstone"-Darsteller mit seinen Sprösslingen zu den Filmfestspielen in Cannes. Auch zu diesem Event begleiteten ihn fünf seiner sieben Kinder. Joe, Hayes, Grace und Annie waren bei dieser Veranstaltung bereits mit von der Partie. Sein ältester Sohn Joe fehlte jedoch in Frankreich. Dafür beehrte Kevins Tochter Lily die Filmfestspiele mit ihrer Anwesenheit.

Kevins sieben Kinder stammen von drei verschiedenen Frauen. Seine ältesten Kids Annie, Joe und Lilly hatte der Hollywoodstar zusammen mit seiner ersten Ehefrau Cindy Silva bekommen. Mit ihr ging der Schauspieler von 1978 bis 1994 gemeinsam durchs Leben. Aus einer Beziehung mit Bridget Rooney war dann Kevins Sohn Liam hervorgegangen. Von 2004 bis 2023 war der Regisseur mit Christine Baumgartner (50) liiert. Mit ihr bekam er seine drei Sprösslinge Cayden, Hayes und das Nesthäkchen: die vierzehnjährige Grace.

Getty Images Lily Costner, Hayes Logan Costner, Grace Avery Costner, Kevin Costner, Cayden Wyatt Costner und Anni

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner mit ihren drei Kindern

