Bestätigt! Scarlett Johansson spielt in "Jurassic World" mit

Lange wurde gemunkelt, doch jetzt ist die Katze aus dem Sack: Scarlett Johansson (39) wird im vierten Teil der aufregenden Jurassic World-Saga mitspielen. Im Interview mit ComicBook verrät die Schauspielerin auch gleich, weswegen sie besonders aufgeregt ist: Der Produzent und Autor des ersten Films, David Koepp (61), ist nach 30 Jahren Pause zu dem Franchise zurückgekehrt. "Das Script ist unglaublich. David ist so leidenschaftlich. Ich bin ein riesiger Fan der Filme, seitdem ich den ersten Teil im Kino gesehen habe. Es war eine lebensverändernde Erfahrung. Ich kann gar nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin", schwärmt sie.

Anders als bisher behauptet, wird der neue Teil der Dinosaurierfilmreihe keine wirkliche Fortsetzung der "Jurassic World"-Filme. Wie das Online-Magazin berichtet, soll der Streifen im gleichen Universum spielen, aber mit einem komplett neuen Cast. Zur konkreten Handlung ist allerdings noch nichts bekannt. Scarlett freut sich dennoch, Teil des neuen Projekts sein zu dürfen. Im Interview betont sie: "Ich versuche schon seit zehn Jahren irgendwie in diesen Filmen mitzumachen. Ich habe immer gesagt, ich sterbe auch in den ersten fünf Minuten. Ich kann von allem gegessen werden, mir egal! Ich hätte echt alles getan, um dabei sein zu dürfen. Dass ich jetzt so dabei sein darf, ist für mich unglaublich."

Scarlett Johansson ist in den vergangenen Jahren fleißig gewesen. Neben "Asteroid City" spielte sie außerdem in Blockbustern wie "Ghost in the Shell" und "Jojo Rabbit" mit. Ihre wohl bekannteste Rolle ist die der Natasha Romanoff aus dem "Avengers"-Universum. Insgesamt acht Mal stand sie für das gigantische Franchise vor der Kamera – zuletzt im Jahr 2021 für "Black Widow", als ihre Figur einen eigenen Spielfilm leitete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson im November 2022

Anzeige Anzeige

LILO/SIPA/2107221042 Scarlett Johansson in "Black Widow"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch Scarlett in den Dinofilmen vorstellen? Ja, sie passt megagut in Actionfilme rein! Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de