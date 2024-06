Corinne gibt ein Update zu Papa Jamie Foxx' Gesundheit!

Anfang des vergangenen Jahres jagte Jamie Foxx (56) seinen Fans einen wahren Schrecken ein: Als er am Filmset einen Zusammenbruch erlitt, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Obwohl der Hollywoodstar mittlerweile wieder seine Arbeit aufgenommen hat, ist noch immer nicht viel über den Vorfall bekannt. Corinne Foxx (30) gibt gegenüber Entertainment Tonight nun ein weiteres Update zum Gesundheitszustand ihres berühmten Papas: "Es geht ihm gut, es geht ihm fantastisch." Auch darüber, dass die beiden die Moderation von "Beat Shazam" wieder aufnehmen konnten, freue sie sich. "Ich bin so dankbar dafür, dass ich wieder mit ihm arbeiten und so viel Zeit mit ihm verbringen kann", erklärt die Schauspielerin.

Auch in seiner Freizeit scheint sich der Filmstar wieder mächtig auszutoben. "Er spielt sehr viel Pickleball", plaudert Corinne zudem aus. Zweimal an jedem Tag würde Jamie die Sportart ausüben und habe dabei offenbar einen mächtigen Spaß. "Er ist wirklich total drin", fügt der Promi-Spross im Gespräch mit dem Medium hinzu.

Bereits vor wenigen Monaten wurde ein erfreuliches Update zu Jamies Gesundheit gegeben. "Er arbeitet jetzt mit vollem Elan, lebt abstinent und genießt seine Gesundheit. Jamie ist ein geselliger Typ, er mag es, mit seinen Freunden zusammen zu sein, er muss mit allen möglichen Dingen beschäftigt sein. Er ist ein echter Unternehmer, er hat ständig neue Projekte in petto", verriet eine Quelle im Interview mit People.

Getty Images Jamie Foxx im Januar 2024

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

