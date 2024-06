Das war Naomi Campbells stolzester Moment in ihrem Leben!

Naomi Campbell (54) wurde mit Anfang 50 das erste Mal Mama. Ihr Töchterchen erblickte im Jahr 2021 das Licht der Welt, ihr Sohn zwei Jahre später. In der TV-Show "Loose Women" wurde das einstige Supermodel gefragt, was bisher der stolzeste Moment in ihrem Leben gewesen sei. Naomi wusste die Antwort auf diese Frage sofort und sagte ohne zu zögern: "Auf jeden Fall Mutter zu werden, ganz klar."

Nachdem bekannt wurde, dass Naomi Mutter zweier Kinder ist, fragten sich ihre Fans zu Recht: Wie ist das möglich? Denn das Model machte keinerlei Anzeichen, schwanger zu sein. Erst vor wenigen Wochen brachte die 54-Jährige Licht ins Dunkel: Beide Kids waren per Leihmutterschaft auf die Welt gekommen. Die Namen ihrer Sprösslinge hat die Mode-Ikone bisher allerdings noch nicht verraten. Wie sehr sie ihre beiden Kinder liebt, untermauerte Naomi in einem Interview mit The Times: "Meine Babys sind alles für mich – sie haben für mich zu 110 Prozent Priorität. Ich bin eine glückliche, alleinerziehende Mutter und Single-Mum."

Naomi ist das beste Beispiel dafür, dass Karriere und Familie miteinander vereinbar sein können – denn die alleinerziehende Mutter kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken! Bereits mit sieben Jahren schnupperte sie das erste Mal wahre Star-Luft, als sie im Musikvideo von Bob Marley (✝36) zu seinem Song "Is This Love?" mitwirkte. Es folgten Verträge bei Modelagenturen, internationale Laufstege, diverse Filmrollen und sogar Veröffentlichungen von Büchern. Dennoch hat sich auch ein Star wie Naomi schon mehrfach etwas zuschulden kommen lassen: 2007 geriet sie beispielsweise mit dem Gesetz in Konflikt, weil sie einer Haushaltshilfe ein Telefon an den Kopf geworfen hatte. Ein Jahr später attackierte das Model Polizisten an einem Flughafen in London und beleidigte das Kabinenpersonal. Für beide Fehltritte wurde Naomi zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihren Kindern

Getty Images Naomi Campbell bei der Premiere von "Killers of the Flower Moon" in Cannes

