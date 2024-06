Diesen Decknamen benutzte Prinz William in der Universität!

Auch Prinz William (42) war einmal ein ganz normaler Student. Der Sohn von König Charles (75) besuchte 2001 die Universität von St. Andrews und machte dort vier Jahre später den Master of Arts in Geografie. In einem Interview mit NBC erzählte er, dass er sich während seines Studiums an der schottischen Uni einen falschen Namen ausgedacht habe. Damit wollte William Aufmerksamkeit gegenüber ihm und seinem Titel vermeiden. Er nannte sich Steve.

Damit William ein ganz normales Studium absolvieren konnte, wurde er dort wie ein ganz normaler Mensch behandelt – sein Titel wurde somit komplett außer Acht gelassen und habe ihm keine Vorteile verschafft. Es wurde auch darauf geachtet, dass sich die Berichterstattung über seine Zeit während des Studiums auf ein paar seltene Fotoshootings beschränkte. An der Universität lernte der Prinz zu dieser Zeit auch seine jetzige Frau Prinzessin Kate (42) kennen.

Erst kürzlich erzählte der ehemalige Chefkoch der Royals, Darren McGrady, gegenüber Mirror eine andere Geschichte aus der Vergangenheit von William. Zu seinem 13. Geburtstag ließ sich seine Mutter, Prinzessin Diana (✝36), etwas Witziges einfallen. So schenkte sie ihrem Sohn damals eine Geburtstagstorte mit einem ganz besonderen Motiv darauf: "Ich kam an diesem Morgen zur Arbeit, ging zum Kühlschrank, öffnete die Tür und sah mich mit dem größten Paar Brüste konfrontiert, das ich je in meinem Leben gesehen habe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate und William auf dem Balkon bei ihrer Hochzeit 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1988

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass William einen Fake-Namen benutzt hat? Das würde ich auch so machen! Das ist voll komisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de