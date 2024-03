Sophia Thiel fühlt sich beim Tanzen "übel fett und hässlich"

Sophia Thiel (29) hat bei Let's Dance mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Mit Alexandru Ionel (29) fegt die Influencerin aktuell in der beliebten Promi-Tanzshow übers Parkett. Doch auch wenn sie passable Punktzahlen erreicht, fühlt sie sich dort häufig nicht wohl in ihrer Haut. "Beim Tanzen, ich sage es so wie es ist, fühle ich mich einfach übel fett und hässlich. Dann sehe ich nur Arme. Da kommen so Komplexe hoch", gibt sie im Podcast "4 Brüste für ein Hallelujah" offen zu. Dann stoppt sie kurz – ihr kommen die Tränen: "Man fühlt sich halt nicht richtig, das Gefühl kenne ich so gut, wenn du nicht reinpasst."

Für ihr ehrliches Geständnis bekommt die 29-Jährige auf Instagram viel Zuspruch. Neben zahlreichen Fans meldet sich auch Faisal Kawusi (32) zu Wort. Der Comedian nahm 2017 an "Let's Dance" teil und kann gut nachvollziehen, wie sich Sophia fühlt. "Liebe Sophia, ich fühle deinen Schmerz. Beim Tanzen kommt es nicht darauf an, wie du aussiehst. Tanzen ist in erster Linie kein Sport und auch keine Fernsehshow", betont er. Es ginge vor allem ums Gefühl: "Werde eins mit der Musik, du bist wunderschön und die Leute können gar nicht sehen, wie schön du bist, aber wir können es fühlen."

Die Fitness-Influencerin geht bereits seit Jahren offen mit ihrer Essstörung und ihren Selbstzweifeln um. Sie nahm sich zuvor sogar schon eine lange Social-Media-Pause, um daran zu arbeiten. "Ich habe gemerkt, Zunehmen ist etwas Schlechtes, weil ich ja ein Fitness-Vorbild bin und 365 Tage im Jahr mit Sixpack herumlaufen muss", schilderte sie in der Radioshow "Femme Faces". Durch diesen Druck habe sie damals ihre Essstörung entwickelt und mit Depressionen sowie suizidalen Gedanken zu kämpfen gehabt. Auch heute erlebe sie häufig "Down-Phasen", verriet sie im Netz. Doch Sophia wolle stets positiv bleiben und sich auf die Dinge zu fokussieren, die ihr helfen.

Getty Images Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance" 2024

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

