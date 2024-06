Nach Tod von René: Ist Céline Dion bereit für neue Liebe?

Céline Dions (56) Ehemann René Angélil (✝73) verstarb im Jahr 2016. Der Musikmanager verlor im Alter von 73 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Doch ist die Künstlerin mittlerweile wieder auf der Suche nach einer neuen Liebe? "Sie hat kein Interesse an Beziehungen", erklärt ein Insider im Gespräch mit US Sun und ergänzt: "René war ihr Ein und Alles. Ein anderer Mann müsste in ihren Augen ein Superman sein, um überhaupt eine Chance auf ein Date zu haben." Die Quelle meint außerdem, dass Céline bis auf ihren engsten Kreis "kaum soziale Kontakte" pflege.

Célines Prioritäten liegen derzeit bei ihrer Familie, ihrer Gesundheit und den Comeback-Plänen. Die "My Heart Will Go On"-Interpretin ist an dem unheilbaren Stiff-Person-Syndrom erkrankt. Die Krankheit schränkt sie auch beim Singen ein. "Es ist, als würde dich jemand würgen! Es ist, als würde jemand auf diese Weise auf den Kehlkopf drücken", erklärte die Kanadierin im Gespräch mit NBC Nightly News.

In ihrer neuen Doku "I Am: Céline Dion" spricht die dreifache Mutter ehrlich über die Krankheit und gewährt private Einblicke. So ahmte sie in einer Filmszene einen Stimmbruch nach – was schwere Folgen nach sich zog. "Wenn ich versuche zu atmen, ist meine Lunge in Ordnung, nur das, was von meiner Lunge übrig ist, ist so steif wegen der SPS", klagte sie unter Tränen.

