Nick Jonas genießt Zeit mit Tochter Malti im Freizeitpark

Wie niedlich! Familienpapa Nick Jonas (31) verbrachte kürzlich einen erlebnisreichen Tag mit seiner Tochter Malti. Der Mann von Priyanka Chopra (41) verwöhnte die Zweijährige im SeaWorld-Vergnügungspark an der Goldküste in Australien. Er nutzte die Gelegenheit auch, um innige Momente auf Social Media mit seinen Fans zu teilen. Nick postete auf seinem Instagram-Profil für seine 35 Millionen Follower mehrere süße Schnappschüsse. Diese betitelte er mit einem roten Herz-Emoji und dieser Bildunterschrift: "Wir trafen Paw Patrol."

In einem lässigen Jeanshemd posierte er neben Malti, die wiederum ein sommerliches weißes Outfit trug. Auf zwei Fotos ging der Jonas Brothers -Sänger sogar in die Hocke, um mit seinem kleinen Mädchen auf selber Augenhöhe zu sein. Das coole Papa-Tochter-Duo war aber nicht alleine unterwegs. Zu ihnen gesellten sich Priyankas Mutter Dr. Madhu Akhouri Chopra und einige Freunde der Familie. Seine Anhänger konnten sich unter dem Post des Stars vor Verzückung kaum zusammenreißen! In dem Kommentarbereich schwärmten sie beispielsweise: "Malti hatte ein Meet and Greet", "Das ist so niedlich!" oder "Ich weine! Das ist so unglaublich süß!" Auch die stolze Mama von Malti kommentierte den zuckersüßen Beitrag mit einem Herzaugen-Emoji.

Priyanka ist aktuell sehr beschäftigt in Down Under. Derzeit steht sie für die Dreharbeiten von "The Bluff" vor der Kamera. In dem Drama wird es auch mal ganz schön brutal, wie blutüberströmte Selfies der Beauty vom Set zeigen. Neben den Einblicken in ihre Arbeit teilt sie hin und wieder genau wie ihr Ehemann rührende Fotos von gemeinsamen Familienmomenten. Die in Indien geborene und aufgewachsene Miss World postete unter anderem schon private Urlaubseindrücke aus Mexiko. Zuletzt versorgte sie ihre 91 Millionen Follower in einem Beitrag mit verschiedenen Aufnahmen, sowohl vom Dreh als auch von ihrer Familie. In der Caption drückte sie ganz offen ihre Dankbarkeit für die besonderen Augenblicke aus, mit den Worten "Tage wie diese".

Instagram / nickjonas Nick Jonas mit seiner Tochter Malti im Freizeitpark

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

