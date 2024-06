Pärchenurlaub? Hailee Steinfeld und Josh zusammen in Mexiko

Hailee Steinfeld (27) genießt die Sonne Mexikos – allerdings nicht alleine. Gemeinsam mit ihrer vermeintlichen Romanze Josh Allen (28) lässt die Beauty die Seele baumeln. Bei einem Strandausflug mit Freunden wurden die Schauspielerin und der NFL-Star nun abgelichtet, wie Schnappschüsse zeigen, die People vorliegen. In bunten Badeklamotten plaudern Hailee und Josh fröhlich und genießen das tropische Ambiente. Der Sportler zeigt sich dabei oberkörperfrei in Badehose, Kappe und Sonnenbrille, gut geschützt vor den Sonnenstrahlen. Die "Hawkeye"-Schauspielerin bedeckt sich da schon etwas mehr: Sie trägt ein Bikinitop und eine lange Jogginghose.

Vor rund einem Jahr sorgten Hailee und Josh bereits für Spekulationen, als Fotos die Runde machten, auf denen zu sehen war, dass die beiden offenbar ein romantisches Date miteinander genossen hatten. Ein Informant verriet dem gleichen Magazin bereits im Februar, dass die "Pitch Perfect"-Bekanntheit und der Sportler eine ernste Beziehung führen sollen: "Sie hatten immer geplant, nach dem Ende seiner Saison mehr Zeit miteinander zu verbringen. Die Dinge sind wirklich gut gelaufen." Er fügte hinzu, dass auch die moralischen Werte der beiden übereinstimmen: "Sie sind beide sehr familienorientiert und engagiert, und sie wollen ihre Beziehung schützen und sie privat halten. Sie sind mit all dem auf derselben Seite."

Bisher halten sich Hailee und Josh eher bedeckt mit gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit. Bevor die Sängerin mit dem Footballspieler der Buffalo Bills gesichtet wurde, vermuteten Fans, die 27-Jährige führe eine Beziehung mit Niall Horan (30). Bestätigt wurde dies allerdings nie. Hat sie ihre wahre Liebe nun in Josh gefunden? Gegenüber Cosmopolitan stellte sie bereits klar, was sie in einer Beziehung sucht: "Ich möchte einen Partner, der in erster Linie loyal und ehrlich ist, aber auch selbstbewusst und in der Lage, sein Ding zu machen, während ich meins mache."

Facebook/Michael Sinensky/Mega Hailee Steinfeld und Josh Allen im Restaurant Sushi by Boū in New York

Getty Images Hailee Steinfeld bei den MTV Video Music Awards 2019

