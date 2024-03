Freund verrät: Josh Allen ist verliebt in Hailee Steinfeld!

Der NFL-Star Josh Allen (27) und Hailee Steinfeld (27) sind offenbar ein Paar und es könnte sehr ernst zwischen ihnen sein! Dies berichtete Dion Dawkins, Joshs Teamkollege und enger Freund, in der Show "Up And Adams". So offenbarte der Buffalo-Bills-Spieler während der Sendung, Josh sei "verliebt" in die Schauspielerin. Diese Enthüllung kam zur Sprache, als er von dem peinlichen Moment berichtete, bei dem Joshs Hose vergangene Woche riss. Zu dem Zeitpunkt war der Star-Quarterback nämlich gerade mit Hailee unterwegs!

Joshs Kumpel erklärte weiter, dass er aufgrund seiner Gefühle für die 27-Jährige wohl bereit wäre, neue Dinge auszuprobieren, einschließlich der Mode. "Ich kenne Josh. Und ich weiß, dass Josh sich nicht leicht von seiner Umgebung beeinflussen lässt, aber wisst ihr – Josh ist verliebt." Er fügte hinzu, dass wenn Hailee ihn nach diesem Mode-Fauxpas bitten würde, etwas Neues auszuprobieren, würde er es auf jeden Fall machen, weil er so verknallt sei! "Wenn seine Freundin also shoppen geht und sie sagt: 'Joshee, probier die an!' wird Josh sagen: 'In Ordnung. Ich probiere die an!'", witzelte der Offensive-Tackle-Spieler.

Josh und Hailee haben sich beide noch nie zu ihrer Beziehung geäußert, doch es kursieren Gerüchte, dass sie bereits seit einem Jahr ein Paar sind und viel Zeit miteinander verbringen. Hailee wurde beispielsweise dabei beobachtet, wie sie im Dezember nach L.A. reiste, um ein Spiel von Joshs Footballteam anzusehen, und anschließend über die Feiertage vermutlich mit ihm nach Buffalo zurückkehrte. Bei der Paris Fashion Week wurden die zwei dann auch zusammen gesichtet, wie sie in der Stadt der Liebe Zeit gemeinsam verbrachten!

Vor neun Monaten sorgten Hailee und Josh für Spekulationen über eine mögliche Romanze, als sie in New York zusammen gesehen wurden. Die beiden Stars hielten sogar Händchen, was die Gerüchteküche weiter anheizte! Ein besonderer Moment, der festgehalten wurde, zeigte sie in einem Restaurant, wie sie neben ihren Freunden saßen, wobei Josh seinen Arm um Hailee legte und sie seine Hand ergriff. Die "Hawkeye"-Darstellerin hatte zuvor in einem Interview mit Cosmopolitan offenbart, was sie sich von einem Partner wünscht: "Ich möchte einen Partner, der in erster Linie loyal und ehrlich ist, aber auch selbstbewusst und in der Lage, sein Ding zu machen, während ich meins mache." Diese Vorstellungen scheint Josh wohl ihren gemeinsamen Pärchenauftritten zufolge zu erfüllen!

Anzeige

Getty Images Josh Allen im Januar 2023

Anzeige

Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Josh Allen und Hailee Steinfeld in Paris, 2024

Anzeige

Facebook/Michael Sinensky/Mega Hailee Steinfeld und Josh Allen im Restaurant Sushi by Boū in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de