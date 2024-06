So süß gratuliert Kris Jenner Tochter Khloé zum Geburtstag!

Khloé Kardashian (40) feierte am Dienstag einen runden Geburtstag! Die Zweifachmama ist bereits vier Jahrzehnte auf der Welt. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses widmete ihre Mutter Kris Jenner (68) ihr herzliche Worte auf Instagram. Der The Kardashians-Star verfasste einige liebevolle Zeilen und teilte mehrere Erinnerungsfotos. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen wunderschönen, kostbaren Engel Khloé!", betonte sie und fügte hinzu: "Du bist die erstaunlichste Tochter und warst das größte Geschenk in meinem Leben – aber dich als Mama zu sehen, ist so bemerkenswert für mich!"

Auf den Schnappschüssen sind einige Babyfotos von Khloé zu sehen sowie Bilder, die das Mutter-Tochter-Duo zeigen. Eine weitere Aufnahme zeigt die 40-Jährige zudem mit ihren zwei Kindern True Thompson (6) und Tatum Thompson (1) sowie deren Cousine Dream Renee Kardashian (7). Von dem emotionalen Geburtstagsgruß sind nicht nur zahlreiche Fans begeistert – auch einige Promis gratulieren der Beauty in der Kommentarspalte des Beitrags. Sängerin Jewel (50) schreibt beispielsweise: "Oh, Happy Birthday, Khloé Kardashian!"

Dass sich die Kardashian-Family gegenseitig supersüße Worte an den jeweiligen Geburtstagen sendet, kommt regelmäßig vor. Zuletzt feierte Oma Kris unter anderem den elften Geburtstag ihrer Enkelin North West (11) mit einem gebührenden Beitrag in den sozialen Medien. "Dein Selbstvertrauen ist inspirierend und es erstaunt mich immer wieder, wie viel Energie, Begeisterung und Liebe du in alles steckst, was du tust!", lobte die stolze Großmutter die Schülerin und postete ebenfalls eine Reihe von Bildern der Kleinen.

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian und Kris Jenner, "The Kardashians"-Stars

Instagram / krisjenner North West, Kim Kardashian und Kris Jenner, "The Kardashians"-Stars

