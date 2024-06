North West wird elf Jahre: Oma Kris Jenner platzt vor Stolz

Kim Kardashians (43) Tochter North West (11) feiert am Samstag ihren elften Geburtstag. Ihre Oma Kris Jenner (68) lässt sich zu diesem Anlass nicht lange bitten und verfasst für ihre Enkelin ein paar rührende Worte im Netz! "Alles Gute zum Geburtstag für meine wunderschöne Enkelin North! Dich zu dem erstaunlichen, talentierten, kreativen jungen Mädchen heranwachsen zu sehen, das du bist, ist eine der größten Freuden meines Lebens", schreibt die 68-Jährige zu einer Bilderreihe auf Instagram. Vor allem bewundere der Momager, wie viel Talent in der Elfjährigen steckt. "Dein Selbstvertrauen ist inspirierend und es erstaunt mich immer wieder, wie viel Energie, Begeisterung und Liebe du in alles steckst, was du tust. Sei es dein Singen, Tanzen, Schreiben, deine erstaunliche Musikproduktion, deine Liebe zur Mode – in alles, was du tust, steckst du dein ganzes Herzblut", schreibt Kris weiter.

Doch North wird nicht nur von ihrer Oma mit lieben Worten und Anerkennung überhäuft, sie bekam auch von Mama Kim bereits eine dicke Überraschung! Denn die 43-Jährige ermöglichte ihrer Tochter zusammen mit deren Freunden eine unvergessliche Party in New York. In einem Szenerestaurant ließ es sich die Gruppe gut gehen, ehe später alle in passenden Pyjamas den Abend ausklingen ließen. Wie die Feierlichkeiten endeten, teilte Kim im Netz aber nicht mit.

North kann mit ihren elf Jahren auf ein bisher ziemlich turbulentes Leben zurückblicken. Als Tochter der bekanntesten Reality-TV-Ikone in den USA und des Rappers Kanye West (47) stand die Älteste von vier Kindern bereits von Geburt an im Rampenlicht. Im Laufe der Jahre schnupperte sie dann auch schon das eine oder andere Mal Bühnenluft, ob an der Seite ihres berühmten Dads oder zuletzt als Simba in "Der König der Löwen".

Instagram / kimkardashian North West, Kris Jenner und Kim Kardashian, 2023

MEGA Kanye West und North West bei Basketballspiel im Oktober 2022

