Walentina Doronina behauptet: Can Kaplan schlug sie täglich

Die Trennung von Walentina Doronina (24) und Can Kaplan artet derzeit in einen kleinen Rosenkrieg aus. Die Reality-TV-Darstellerin deutete im Netz bereits an, dass es in der Beziehung sogar zu Gewalt gegen sie kam. Nun schaltet sich ihre Freundin Laura Morante (33) ein und veröffentlicht bei Instagram einen privaten Chat mit Walentina. In dem Verlauf teilt Wale Laura mit, dass sie sich endgültig getrennt habe. Auf die Frage, ob sie von ihm geschlagen wurde, antwortet sie: "Ständig. Jeden Tag." Laura ist entsprechend fassungslos und Walentina erklärt ihr: "Ich habe alles versucht für die Beziehung, dachte, es wird wieder, aber ich muss mich jetzt schützen." Was genau vorgefallen ist und was an den Vorwürfen dran ist, ist bisher nicht bekannt.

Can hält sich bisher nämlich eher bedeckt. Er gab kurz nach dem Beziehungsaus nur ein knappes Statement ab, machte aber seinerseits Walentina Vorwürfe: Das TV-Sternchen soll ihm angeblich in einer Show fremdgegangen sein. "Bevor sie gefahren ist, war wirklich alles gut zwischen uns. [...] Dann habe ich erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und etwas mit einem anderen Typen angefangen hat. Walentina ist mir in der TV-Show fremdgegangen", schrieb der Unternehmer in seiner Story. Die 24-Jährige wehrte sich allerdings gegen die Anschuldigung.

Erst wenige Wochen ist es her, dass Walentina und Can eine erste Krise durchmachten. Vor allem im Netz herrschte zu diesem Zeitpunkt Funkstille. Es kam zu einer kurzen Beziehungspause. Doch das Paar schaffte es, sich wieder zusammenzuraufen. Promiflash traf das Paar auf dem Bild Renntag, auf dem die beiden dann plötzlich wieder gemeinsam auftraten. "Wir sind auf jeden Fall zusammen hier, man arbeitet dran und wir sprechen wieder miteinander", erklärte Can. Und seine nunmehr Verflossene ergänzte: "Wenn wir uns wirklich, wirklich trennen sollten, dann würde das jeder mitbekommen."

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2023

