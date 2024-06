Wie die Mama: Nicole Kidman und ihre Tochter im Partnerlook

Nicole Kidman (57) zeigt sich als stolze Mutter! Zur diesjährigen Paris Fashion Week erscheint die australisch-US-amerikanische Schauspielerin in besonderer Begleitung: Zusammen mit ihrer Tochter Sunday Rose (15) besucht sie die 53. Couture-Show der Modemarke Balenciaga. Auf den ersten Blick ist das Mutter-Tochter-Duo kaum auseinanderzuhalten. Beide Frauen entscheiden sich für ein Outfit ganz in Schwarz. Während Nicole ein schimmerndes, bodenlanges Kleid trägt, glänzt ihre Tochter in einem Samt-Minikleid. Auch ihr restliches Styling überschneidet sich: Beide Ladys tragen ihre blonden Haare offen und geben dem Look mit einer dunklen Sonnenbrille den letzten Schliff.

Der Mutter-Tochter-Auftritt von Sunday und Nicole ist eine echte Seltenheit. Eigentlich hält der Hollywoodstar seine Kids weitestgehend aus dem Rampenlicht. Erst vor wenigen Monaten feierte die Aquaman-Bekanntheit jedoch schon einmal einen glamourösen Familienauftritt. Zusammen mit ihrem Ehemann Keith Urban (56) und den gemeinsamen Töchtern Sunday und Faith Margaret (13) posierte sie bei den AFI Awards in Los Angeles für die Kameras.

In ihrer Mutterrolle scheint Nicole komplett aufzugehen. Im Interview mit Elle schwärmte die Oscar-Preisträgerin vor wenigen Wochen über ihr Leben in Tennessee und ihre vierköpfige Familie. "Ich liebe Mädchen im Teenageralter. Ich finde sie einfach exquisit! Ich bewundere diese Altersgruppe und das, womit sie zu tun haben, aber auch ihre Fähigkeit, mit so viel umzugehen", berichtete die 57-Jährige begeistert. Neben den Töchtern Sunday und Faith hat Nicole noch zwei adoptierte Kinder aus ihrer Ehe mit Tom Cruise (61): Bella und Connor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Töchtern Faith Margaret und Sunday Rose

Anzeige Anzeige

ActionPress/REX FEATURES LTD Collage: Nicole Kidman und Tom Cruise mit ihren Adoptivkindern Connor und Isabella, 1996

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welches Outfit gefällt euch besser? Ich liebe Nicoles bodenlanges Kleid. Ich finde das Samt-Minikleid von Sunday wunderschön! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de