Zu dünn? Fans sind um Carmen Geiss' Gesundheit besorgt

Diese Reaktion hat Carmen Geiss (59) bestimmt nicht erwartet. Mit einem neuen Beitrag auf Instagram präsentiert die TV-Bekanntheit ihre neue Haarverlängerung und schreibt dazu: "Das schlechte Wetter kann mir die gute Laune nicht vermiesen, denn: Ich habe die Haare schön." Ihre Frisur ist es jedoch nicht, die den Followern auffällt – sondern ihr allgemeines Äußeres. "Sie sieht so alt und dünn aus", kommentiert beispielsweise ein besorgter Nutzer, während sich ein anderer fragt, ob Carmen an Magersucht leidet. Das empfindet auch ein weiterer User und fügt hinzu: "Ich finde, dass [Carmen] angegriffen aussieht. Nicht gesund."

Zudem meinen Fans, dass die 59-Jährige den Anschein erweckt, als hätte sie zu viele Schönheitseingriffe hinter sich. "Was hat Carmen mit ihrem Gesicht gemacht?", schreibt ein Nutzer. Ein anderer geht sogar so weit, sie mit der italienischen Designerin Donatella Versace (69) zu vergleichen, die für ihre Vielzahl an Beauty-OPs bekannt ist. Es gibt jedoch auch einige Kommentare, die der Frau von Robert Geiss (60) zur Seite stehen und ihr Komplimente aussprechen. "Du schaust einfach hammer aus" und "Carmen hat auch alles andere schön", heißt es unter ihrem Post.

Wovon Fans aber ausgehen können, ist, dass sich Carmen wohler in ihrem Körper fühlt. Gegenüber Bild verriet der Die Geissens-Star nämlich erst kürzlich acht Kilogramm abgenommen zu haben. Das habe jedoch nicht an der Abnehmspritze Ozempic gelegen, sondern auf natürlichem Wege funktioniert. "Ich vertrage die nicht. Ich habe das damals auch versucht, aber ich habe sowieso einen sehr niedrigen Blutdruck", offenbarte Carmen. Bei ihrem Mann schlug das Mittel dafür aber an. "Ich wiege jetzt 85 Kilo. Das ist mein absolutes Wohlfühlgewicht. Mehr will ich nicht abnehmen", erklärte Robert und ergänzte: "Nebenbei ist auch noch mein hoher Blutdruck runtergegangen."

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss, deutsche Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu der Reaktion im Netz bezüglich Carmens Aussehen? Ich finde die Kommentare übertrieben. Sie sieht toll aus! Ich kann die Sorge verstehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de