Mit 68 Jahren: Kris Jenner will erneute Schwangerschaft!

Kris Jenner (68) würde gerne wieder schwanger werden – doch in der aktuellen Folge von The Kardashians gesteht sie, dass das leider nicht mehr möglich sei: "Ich würde jetzt schwanger sein, wenn ich könnte. Aber ich kann einfach nicht." In der Episode sprechen Kris, Khloé Kardashian (39) und Scott Disick (41) mit der Schauspielerin Malika Haqq (41) über deren Wunsch nach einem zweiten Baby. "Ich weiß, wie es sich anfühlen muss, wenn man sich ein Geschwisterchen für sein Baby wünscht, denn ich hatte dieses Gefühl immer tief in meinem Herzen und in meiner Seele... und deshalb hatte ich sechs Kinder", schwärmt der Realitystar.

Doch ihr großer Kinderwunsch habe sie mit 41 Jahren auch dazu bewogen, noch mal schwanger zu werden. Das war damals nicht ganz ungefährlich, wie die 68-Jährige in der Episode offenbart: "Als ich mit Kylie (26) schwanger war, bekam ich schlimmen Schwangerschaftsdiabetes, und bei Kendall (28) hatte ich kurz vorher eine Fehlgeburt, sodass ich die ganze Zeit über nervös war."

Kris ist in ihrem Leben schon mit sechs Kindern gesegnet worden. Mit ihrem ersten Mann Robert Kardashian Sr. (✝59) bekam die 68-Jährige Kourtney (45), Kim (43), Khloé und Robert (37). Jahre später, in ihrer zweiten Ehe mit Caitlyn Jenner (74), verspürte sie den Wunsch nach weiterem Nachwuchs und brachte mit Kendall und Kylie zwei weitere Töchter auf die Welt. 2015 ließen sich die beiden scheiden – heute führt sie mit ihrem Partner Corey Gamble (43) seit zehn Jahren eine Beziehung.

Getty Images Kris, Kendall und Kylie Jenner mit Kim Kardashian, 2018

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, 2019

