Auf einer Jacht: So stilvoll schippert Beyoncé übers Wasser!

Beyoncé (42) stellt mal wieder ihr Modebewusstsein unter Beweis! Bei einem entspannten Bootsausflug mit ihrem Ehemann Jay-Z (54) zeigt sich die Sängerin in einem stilvollen Outfit. Auf Instagram teilt die "Texas Hold 'Em"-Interpretin eine Reihe von Schnappschüssen, die sie und den Rapper an Bord einer Jacht zeigen. Ihre Kurven setzt Beyoncé in einem Minikleid aus Spitze gekonnt in Szene. Dazu kombiniert sie ein weißes Tuch, das sie um ihre Haare gebunden hat, und eine weiße Sonnenbrille. Ihre rot geschminkten Lippen akzentuieren ihren sonst in hellen Farben gehaltenen Look. Mit einem Drink in der Hand scheint sie die Datenight mit Jay in vollen Zügen zu genießen.

Beyoncés Follower sind vom Anblick ihres Looks ganz aus dem Häuschen. Die meisten kommentieren Herz-Augen-Emojis, Flammen oder Herzchen und drücken damit ihre Begeisterung über ihre Erscheinung aus. Einer schreibt: "Das könnte meine neue Lieblingsversion von Beyoncé sein!" Wieder ein anderer Fan tippt: "Wunderschön!" Mit ihrem Look stellt sie auch ihren Mann Jay in den Schatten. Der Musiker trägt im Gegensatz zu seiner Frau ein eher schlichtes Outfit. Zu einer schwarzen Stoffhose kombiniert er ein weißes T-Shirt, einen weißen Sonnenhut und Sneaker.

Obwohl es auf den Fotos so wirkt, als würden Beyoncé und Jay eine glückliche Ehe miteinander führen, machten immer mal wieder Gerüchte die Runde, der Musiker sei seiner Frau fremdgegangen. Bereits seit rund 16 Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und haben drei gemeinsame Kinder. Für ihre Ehe müssen die beiden allerdings weiterhin viel tun. So verriet ein Insider gegenüber OK!: "Sie arbeiten hart daran, dass ihre Ehe funktioniert und seit Beyoncé ein Machtwort gesprochen hat, geht es ihnen besser."

Instagram / beyonce Jay-Z und Beyoncé im Juni 2024

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019

