Darum war Chris Broy nicht auf Georges Geburtstagsparty!

Evanthia Benetatou (32) hat die Kritik satt. Auf Söhnchen Georges Geburtstagsparty war sein Papa, der TV-Star Chris Broy (35), nicht mit von der Partie und viele Fans vermuteten, dass die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin dahinter stecken könnte. Doch in ihrer Instagram-Story stellt sie klar: "Der Papa hat sich frei dazu entschieden, nicht anwesend zu sein. Außerdem hat er ihm nicht zum Geburtstag gratuliert oder bei den Vorbereitungen geholfen." Dass die Schuld für seine Abwesenheit auf sie geschoben wurde, gefalle der Influencerin ganz und gar nicht.

Nebenbei lässt Eva ihren Unmut über Chris' Verhalten durchsickern. "An seinem Ehrentag hat der Vater von unserem gemeinsamen Sohn da zu sein, wenn er schon generell nicht so da ist", schimpft sie und fügt hinzu: "Es geht hier nur um George, und da hat er leider verkackt." Trotzdem habe die 32-Jährige ihr Bestes gegeben, um ihrem Nachwuchs einen schönen Tag zu bereiten, was ihr auch gelungen sei. Stolz verkündet sie: "George hatte einen wundervollen Geburtstag und hat ihn in vollen Zügen genossen.

Anstelle des ehemaligen The 50-Kandidaten war ein anderer Mann bei der Feier dabei. Dennis Kessmeyer, der Ex-Freund der Reality-TV-Bekanntheit, stattete der Veranstaltung einen Besuch ab. Auch dem Unternehmer scheint die Sause gefallen zu haben. Auf Evas Social-Media-Account kommentierte er: "Vielen Dank für die Einladung und die coole Birthday Party!"

