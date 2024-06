Wie geht es Khloé Kardashian ohne ihren Ex Tristan Thompson?

Khloé Kardashian (39) und Tristan Thompson (33) gehen seit rund zwei Jahren getrennte Wege. Die Beziehung der TV-Bekanntheit und des Basketballspielers war von so manchen Höhen und Tiefen gezeichnet. Nachdem sich das einstige Paar bereits mehrfach getrennt hatte, zog Khloé 2022 einen endgültigen Schlussstrich und beendete die Beziehung zu dem Vater ihrer beiden Kinder. In den vergangenen Monaten wohnte Tristan allerdings wieder für eine gewisse Zeit unter demselben Dach wie die Unternehmerin. Kourtney Kardashian (45) erkundigt sich in der aktuellen Folge von The Kardashians nun nach dem Gemütszustand ihrer jüngeren Schwester. "Ich liebe Kourt dafür, dass sie sich so viele Gedanken um mich macht, aber ich bin sehr zufrieden und glücklich", stellt Khloé klar.

Khloé sei froh, ihr Hab und Gut sowie ihre eigenen vier Wände nicht mehr mit ihrem Ex teilen zu müssen. "Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem eigenen kleinen Kreis und in meiner eigenen Welt verdammt gut zurechtkomme, aber wenn ich nur daran denke, dass jemand in meinem Bereich ist und ich meinen Fernseher oder mein Bett teilen muss, dann sage ich nein", erklärt die 39-Jährige selbstbewusst. Ihren Freiraum kann die zweifache Mutter jetzt voll und ganz für sich nutzen – ohne einen Mann an ihrer Seite. Denn die Frage ihrer älteren Schwester, ob sie bereits einen neuen Partner gefunden habe, verneint die Beauty.

Im August 2016 kursierten die ersten Gerüchte, dass zwischen Khloé und Tristan eine anfängliche Romanze entfacht sei. Nur einen Monat später bestätigten sie diese mit einem gemeinsamen Auftritt bei Flo Ridas (44) Geburtstagsparty. Im April 2018 folgte Kind Nummer eins – Töchterchen True (6). Die Geburt ihres ersten Nachwuchses wurde allerdings überschattet: Tristan soll seiner Liebsten fremdgegangen sein. Über den ersten Patzer konnte die Blondine offenbar hinwegsehen, der zweite folgte allerdings bereits knapp ein Jahr später, woraufhin sich die beiden trennten. Während der Covid-Pandemie funkte es dann wieder zwischen dem Ex-Paar, und zwar so stark, dass im Dezember 2021 Söhnchen Tatum (1) das Licht der Welt erblickte. Einige Zeit später trennten sich Khloé und Tristan dann allerdings endgültig, als bekannt wurde, dass der 33-Jährige ein Kind mit einer anderen Frau erwarte.

Khloé Kardashian, Unternehmerin

Khloé Kardashian und Tristan Thompson

