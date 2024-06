Kids im Publikum: Micaela Schäfer tanzt in Hauch von Nichts!

Micaela Schäfer (40) geizt bekanntlich nicht damit, viel nackte Haut zu zeigen. Wegen ihrer Vorliebe für aufreizende Outfits sorgt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin immer wieder für Schlagzeilen. Auch bei ihrem jüngsten Auftritt als DJane zeigt sich Micaela ganz getreu dem Motto: Weniger ist mehr! In einem knappen roten Bikini mit Fußballprint hüpft sie während ihres Auftritts beim Stadtfest in Cottbus auf der Bühne herum und heizt dem Publikum ordentlich ein. Einen Zusammenschnitt ihrer Show teilt das Erotikmodel in einem Video auf Instagram. Der Clip zeigt unter anderem, wie sie ihren nackten Hintern gen Menschenmenge streckt und energetisch mit ihren Pobacken wackelt. Eine Sache scheint zahlreichen Nutzern der Social-Media-Plattform jedoch gar nicht zu gefallen: Vor der Bühne stehen drei kleine Kinder zwischen den Partygästen, die Micaelas halbnackte Tanzeinlage aus nächster Nähe beobachten können.

"Ehrlich jetzt, da stehen Kinder im Publikum! Das ist so was von asozial! Wie zum Teufel kommen bei so einer Veranstaltung Kinder in die Location?", wettert ein entsetzter User in der Kommentarspalte. "Die Szene mit den Kids ist schon sehr ekelhaft", heißt es in einem weiteren Kommentar. Einige zeigen auch Unverständnis gegenüber den Eltern und hinterfragen deren Entscheidung, ihre Kids mit zu einer solchen Veranstaltung zu nehmen. Doch nicht alle Nutzer verstehen den Aufruhr um Micaelas Show. "Also bitte. Die Kids sehen nackte Frauen in der Werbung, welche im Bikini am Strand und sonst wo", nimmt ein Nutzer die 40-Jährige in Schutz und ergänzt: "Nacktheit oder leicht bekleidet, meine Güte, was daran ist schlimm?"

Auch wenn Micaela oft durch ihre Freizügigkeit aneckt, lässt sie es in ihrem Privatleben lieber etwas ruhiger angehen. "Ich bin definitiv der sauberste Realitystar überhaupt! Also ich habe keine Drogenskandale, keine Scheidungsskandale. Ich habe eigentlich gar keine Skandale!", betonte sie in einem Interview mit Promiflash. Vor allem die Aufregung um ihre Nacktheit könne sie nicht nachvollziehen. "Bei mir ist alles kontrolliert und ich habe auch Anstand, ich habe auch Respekt. Also ich zeige nicht einfach Brüste in irgendeiner Show oder auf irgendeinem roten Teppich, das wird dann oft verwechselt", stellte sie in dem Gespräch klar.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel

Getty Images Micaela Schäfer, Erotikmodel

