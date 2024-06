Kurz nach Geburt: So viel hat Justine Dippl schon abgenommen

Justine Dippl gibt ein ehrliches Update! Die frischgebackene Zweifachmama beantwortet nun die spannenden Fragen ihrer Instagram-Follower und geht dabei auch auf ihr Gewicht ein. Ein User wollte von der Reality-TV-Bekanntheit wissen, wie viel sie seit der Entbindung abgenommen habe: "Ich habe bis jetzt zwölf Kilo abgenommen. Ich habe 90 Kilogramm gewogen und jetzt bin ich bei 78. Da mache ich mir noch keinen Druck, das ist ja erst ein paar Tage her." Die Sommerhaus der Stars-Kandidatin 2023 mache sich keinen Stress und esse derzeit noch alles, worauf sie Lust hat.

"Irgendwann, wenn ich mich wieder richtig bewegen darf, [geht es] zum Sport. Wir geben dann Vollgas und formen unsere Körper", spricht sie für sich und ihren Verlobten Arben Zekic. Er habe im Gegensatz zu ihr während der Schwangerschaft aber abgenommen: "Er ist eher dünn geworden und nicht dick." Trotzdem wollen Justine und ihr Liebster sich bald wieder mehr ihren Körpern widmen – nachdem die intensive Kennenlernzeit mit ihrem Baby vorbei ist.

Kann sich die Ex von Joey Heindle (31) eigentlich in Zukunft noch weiteren Nachwuchs vorstellen oder ist die Familienplanung abgeschlossen? "Eigentlich ja, [ist sie abgeschlossen]. Ich denke ja, ich weiß es nicht so genau", zeigt sie sich diesbezüglich noch unschlüssig. Hin und wieder scheint ihr alles zu viel zu sein, doch beim Anblick ihrer Schätze vergisst sie den Stress wohl schnell: "Wenn ich sie manchmal so beobachte, denke ich, irgendwann vielleicht doch noch mal." Im August 2022 ist sie erstmals Mama geworden. Vor wenigen Tagen machte ein Söhnchen dann Justine, Arben und ihre kleine Tochter zu einer vierköpfigen Familie.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Star

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, Reality-TV-Teilnehmer

