Michael J. Fox gut gelaunt im Rollstuhl in London unterwegs

Michael J. Fox (63) zeigt sich gut gelaunt in der Öffentlichkeit. Wie Mirror berichtet, machte sich der Zurück in die Zukunft-Star einen entspannten Abend mit Freunden in London. Auf veröffentlichten Schnappschüssen sitzt der an Parkinson erkrankte Schauspieler im Rollstuhl und überrascht die Paparazzi mit einem Peace-Zeichen. Gekleidet ist er in einem lässigen Look aus dunkler Jeans, Sneakers und einem roten Hemd mit einer braunen Jacke darüber. Außerdem soll er sich ausgelassen mit dem einen oder anderen Fan unterhalten haben.

Der Filmstar sitzt aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung gelegentlich im Rollstuhl. Die Diagnose bekam er im Alter von 29 Jahren. An die Öffentlichkeit ging der heute 63-Jährige damit jedoch erst einige Jahre später. Gegenüber CBS Sunday Morning behauptete Michael, dass er glaube, wegen der krankheitsbedingten Beeinträchtigungen nicht allzu lange zu leben. "Ich werde keine 80", erklärte er und fügte hinzu: "[Der Tod] klopft an der Tür. Ich will nicht lügen, es wird hart, immer härter. Jeden Tag ist es härter."

Woher seine Erkrankung kommt, weiß Michael nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Er hat jedoch die Vermutung, dass es auf seine jungen Jahre und sein Partyleben zurückzuführen sein könnte. "Wir haben Schaden angerichtet. Wir haben in den 80ern Schaden angerichtet. Ich könnte in einer bestimmten Entwicklungsphase zu viel getrunken haben", sagte der gebürtige Kanadier im CBS Sunday Morning-Interview. Er glaube, dass er "irgendeiner Chemikalie ausgesetzt war".

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

Getty Images "Zurück in die Zukunft"-Darsteller Michael J. Fox

