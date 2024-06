Michael J. Fox spricht über Gründe der Parkinson-Erkrankung

Michael J. Fox (63) ist an Parkinson erkrankt. Zu Gast bei CBS Sunday Morning sprach er offen über seine Erkrankung und stellte eine Vermutung auf: So brachte er seinen schlechten gesundheitlichen Zustand in Verbindung mit seinem früheren wilden Partyleben. "Wir haben Schaden angerichtet. Wir haben in den 80ern Schaden angerichtet", betonte er und fügte hinzu: "Ich könnte in einer bestimmten Entwicklungsphase zu viel getrunken haben." Der Hollywoodstar mutmaßte, dass ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren der Auslöser für die Erkrankung war: "Am wahrscheinlichsten denke ich, dass ich irgendeiner Chemikalie ausgesetzt war. Wir sagen, dass die Genetik die Waffe lädt und die Umwelt den Abzug drückt."

Mit 29 Jahren erhielt der Schauspieler die niederschmetternde Diagnose. Jahrelang versuchte er, die Krankheit geheimzuhalten und durch Medikamente in den Griff zu bekommen. Im Laufe des Gesprächs machte der "Zurück in die Zukunft"-Star auch ein trauriges Geständnis: "Ich habe über die Sterblichkeit nachgedacht… Ich werde keine 80."

Auch in seiner Doku "Still: A Michael J. Fox Movie" gewährte Michael private Einblicke in seinen Alltag und den Umgang mit der Erkrankung. Besonders rührend: Als er seiner Frau Tracy Pollan (63) von der Diagnose erzählte, beruhigte diese ihren Ehemann. "In Krankheit und in Gesundheit", habe die Schauspielerin ihrem Liebsten zugeflüstert.

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

Getty Images Tracy Pollan and Michael J. Fox, Time 100 Gala, 2024

