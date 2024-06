Nach Verhaftung: Stars unterstützen Justin Timberlakes Show

Nach seiner Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer setzt Justin Timberlake (43) aktuell seine Tour fort und steht wieder auf der Bühne. Im Publikum im Madison Square Garden in New York City feierten aber nicht nur die treuen Fans mit dem Sänger – auch einige Promis waren zur Unterstützung dabei. So unter anderem John Legend (45) und seine Frau Chrissy Teigen (38). In einer gemeinsamen Instagram-Story zeigt sich das Paar beim ausgelassenen Tanzen und Mitsingen. Der Musiker begrüßte die beiden während seines Konzerts sogar persönlich und umarmte sie fest. Chrissy machte auch mit einer Cap deutlich, dass sie dem "Cry Me a River"-Interpreten den Rücken stärkt – auf der war nämlich in Großbuchstaben Justins Name zu lesen.

Immer zur Stelle, wenn es darum geht, Justin zu unterstützen, ist auch seine Partnerin Jessica Biel (42). Auch wenn die Schauspielerin von den Eskapaden ihres Liebsten wenig begeistert gewesen sein soll, ließ sie es sich nicht nehmen, bei einem seiner Auftritte dabei zu sein. Berichten von TMZ zufolge habe sie bei einer der Shows nicht nur in der Menge gestanden, sondern richtig mitgefeiert. Die 42-Jährige war wohl ganz bei ihrem Justin, sang seine Songs lauthals mit und tanzte mit den Fans. Und dabei zeigte sich die "Valentinstag"-Darstellerin zuvor noch in sichtlich düsterer Stimmung und vor allem kurzzeitig ohne ihren Ehering, was ein weiteres Mal Krisengerüchte ins Rollen brachte. Doch dem dürfte sie mit diesem Auftritt den Garaus gemacht haben.

Vor rund einer Woche wurde bekannt, dass Justin nach einer angeblichen Autofahrt unter Alkoholeinfluss von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Binnen weniger Stunden überschlugen sich die News und es gerieten weitere Details in Umlauf. Ein Insider verriet dem Magazin, dass der US-Amerikaner eine Party mit einigen Freunden in einem Hotel schmiss und diese mit einem Auto verließ. Auf der Fahrt soll der 43-Jährige dann ein Stoppschild überfahren haben. Als die Polizisten ihn anhalten wollten, geriet er wohl ins Schleudern. Einen Alkoholtest verweigerte er aber, weshalb die Handschellen klickten.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen beim Konzert von Justin Timberlake, Juni 2024

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

