Nach Verlobung: Thomas Gottschalk bedankt sich bei den Fans

Thomas Gottschalk (74) ist voller Liebe: Der Moderator hat sich kürzlich mit seiner Partnerin Karina Mroß verlobt. Für die zahlreichen Nachrichten seiner Fans und Freunde bedankt sich das Wetten, dass..?-Urgestein nun im Netz. "Danke für alle guten Wünsche! Schön, dass ihr mir das Glück so gönnt!", schreibt er auf Instagram. Dazu teilt er ein Foto von sich und seiner Liebsten. Die beiden grinsen glücklich in die Kamera und stoßen mit einem grünen Cocktail auf ihre Verlobung an.

Das zweite Bild zeigt den provisorischen Verlobungsring, mit dem der 74-Jährige um Karinas Hand anhielt. "In der Galerie das Beweisbild zum provisorischen Ring. An so etwas bastelt mancher Goldschmied ein paar Tage", witzelte Thommy. Er stellte die Frage aller Fragen nämlich mit einem Ring aus Bonbonpapier! Gegenüber Bild erklärte der TV-Star: "Während ich schon den Kniefall übte – meine größte Sorge war, danach nicht mehr auf die Beine zu kommen – fiel mir auf, dass der Verlobungsring fehlte. Ich hatte ihn im Hotelsafe vergessen!" Später gab er ihr aber noch den richtigen Diamantklunker.

Thomas und Karina sind bereits seit rund fünf Jahren ein Paar. Zuvor war der Entertainer 40 Jahre lang mit der Mutter seiner zwei Söhne, Thea Gottschalk, verheiratet. 2019 trennten sich die beiden – seit vergangenem Monat sind sie nun offiziell geschieden. "Wir bitten von Kranz- und Blumenspenden abzusehen. Wir sind seit fünf Jahren getrennt, da kann man wirklich nicht sagen, dass wir gehetzt hätten", witzelte Thomas nach der Scheidung im Netz. Nur eineinhalb Monate später verlobte er sich dann mit Karina.

Instagram / thereal.thomasgottschalk Karina Mroß' provisorischer Verlobungsring

Getty Images Thea und Thomas Gottschalk 2010

