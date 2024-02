Autsch! Mark Wahlberg zog sich am Filmset üble Verletzung zu

Die Dreharbeiten verliefen anders, als er es sich vorgestellt hatte! Die Fans von Mark Wahlberg (52) dürfen sich in diesem Jahr auf einen neuen Streifen mit dem Leinwandhelden freuen: Im März geht der Film "Arthur der Große" – in dem der US-Schauspieler die Hauptrolle spielt – in den deutschen Kinos an den Start. Doch am Set kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall: Mark zog sich beim Dreh eine üble Verletzung zu!

Gegenüber Entertainment Tonight ruft sich Mark jetzt den Beginn des Projekts in Erinnerung – schon am ersten Tag des Drehs verletzte er sich. "Leider habe ich mir am ersten Tag einen Meniskusriss zugezogen", berichtet der 52-Jährige. Beim Meniskus handelt es sich um einen Knorpel im Kniegelenk. Aufgrund der Verletzung habe der sonst so sportliche Familienvater in Sachen Fitness kürzertreten müssen: "Mein ganzes Training ist ins Wasser gefallen."

Die Ärzte haben Mark aufgrund seiner Verletzung sogar geraten, die Dreharbeiten zu unterbrechen. Doch damit sei der Schauspieler nicht einverstanden gewesen. Er begründet: "Ich hatte einfach das Gefühl, dass es lange gedauert hat, den Film auf die Beine zu stellen [...] und ich wusste nicht, ob wir den Dreh wieder zum Laufen gebracht hätten, wenn ich ihn unterbrochen hätte."

