Céline Dion besucht erstmals nach Doku-Release ein Event!

Am Freitag zeigte sich Céline Dion (56) erstmals seit der Veröffentlichung ihrer herzzerreißenden Dokumentation "I Am: Céline Dion" in der Öffentlichkeit. Die Sängerin kam zu der "NHL Draft 2024", einem jährlich stattfindenden Event der National Hockey League. Céline hatte die Ehre, die neuen Spieler der Montreal Canadiens auf der Bühne zu verkünden. Bei ihrem Auftritt wirkte die "My Heart Will Go On"-Interpretin ziemlich gut gelaunt. Strahlend betrat Céline die Bühne und war sich während ihrer Verkündung auch für den einen oder anderen Scherz nicht zu schade.

Mit ihrem Dokumentarfilm sorgte Céline in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen. In "I Am: Céline Dion" gibt die Musikerin private Einblicke in ihr Leben mit dem Stiff-Person-Syndrom. Die Krankheit sorgt für eine Steifheit der Muskulatur, was oft schmerzhafte Krämpfe auslöst. Hauptsächlich sind dabei der Rumpf und die Beine betroffen. Oftmals können die Krämpfe zu Gangstörungen, Fehlhaltungen und Skelettdeformitäten führen. Die Erkrankung führte dazu, dass Céline derzeit nicht mehr live auftreten kann – nicht leicht für die 56-Jährige. "Ich vermisse es so sehr. Die Menschen. Ich vermisse sie", erklärte sie unter Tränen in der Doku.

Für ihre Kinder will sich Céline jedoch nicht von der Krankheit unterkriegen lassen. "Irgendwann konnte ich kaum noch gehen, und mir fehlte sehr viel Leben. Meine Kinder begannen, das zu bemerken. Ich dachte mir: 'Okay, sie haben schon einen Elternteil [ihren Vater René Angélil (✝73), der an Speiseröhrenkrebs starb] verloren. Ich will nicht, dass sie Angst haben", erklärte sie im Interview mit People und fügte hinzu: "Ich lasse sie wissen: 'Ihr habt euren Vater verloren. Aber eure Mutter hat eine Krankheit und die ist anders. Ich werde nicht sterben. Ich werde lernen, mit dieser Krankheit zu leben."

