Freundschaftsbeweis: Gigi Hadid schenkt Taylor einen Ring

Niemand kennt Taylor Swift (34) so gut wie ihre besten Freundinnen. Das beweist jetzt auch Gigi Hadid (29): Das Supermodel hat der Sängerin nämlich einen ganz besonderen Ring geschenkt. So viel teilt die Designerin und Schmiedin des Accessoires jetzt auf Instagram. Dafür postet sie eine Reihe Fotos und ein Video des Schmuckstücks auf ihrem Kanal und schreibt dazu: "Als Geschenk an Taylor von ihrer besten Freundin. [...] Dieser Ring wurde designt, damit sie all ihre liebsten Dinge bei sich tragen kann." Gigi selbst kommentiert auch sofort unter dem Post und bedankt sich herzlich für ihre Dienste. Fans der "Lover"-Sängerin wissen, dass Taylor sich wahrscheinlich riesig über das aufmerksame Geschenk gefreut hat. Denn anstelle eines Edelsteins zeigt der Ring das Gesicht ihres geliebten Katers, Benjamin Button.

Das ist allerdings nicht alles, was den Ring so besonders macht. Das Accessoire ziert außerdem zwei flammende Herzen, die zwei Zahlen zeigen. Einmal die Nummer 13, die bekanntlich Taylors Lieblingszahl und ihr heiliger Glücksbringer ist, und die Nummer 87 – die Trikotnummer von Football-Spieler Travis Kelce (34), Taylors Partner. Zudem versteckt die Innenseite des Rings auch noch einen geheimen Hinweis auf Taylors aktuelles Album "The Tortured Poets Department": Die Buchstaben "TTPD" sind in das Goldband eingraviert.

Taylor und Gigi sind schon seit vielen Jahren eng befreundet. Tatsächlich ist das Model eines der originalen Mitglieder von Taylors berühmtem "Girl Squad". Auch bei einem Konzert von Taylor wurde Gigi vor Kurzem gesichtet – zusammen mit ihrem aktuellen Lover Bradley Cooper (49). Das Paar war auch schon mit Travis und Taylor im Urlaub. Ende Mai verbrachten die vier ein paar Tage im sonnigen Carmel-by-the-Sea an der kalifornischen Küste.

Instagram / taylorswift Taylor Swift mit Kater Benjamin

Instagram / taylorswift Blake Lively, Gigi Hadid und Taylor Swift

