"Hardcore": Victoria Swarovski gibt alles für ihren Body!

Victoria Swarovskis (30) Fans lieben sie für ihre Moderationen, aber auch für ihre figurbetonten Looks. Um ihren Körper in Schwung zu halten, nimmt die Österreicherin einiges an Arbeit auf sich. "Ich bin nicht mehr so sportlich, wie ich es sonst war. Ich habe wirklich jeden Tag trainiert wie ein Viech", erklärt sie im Bunte-Interview. Wegen ihres vollen Terminkalenders schaffe sie dieses Pensum aktuell allerdings nicht mehr. "Im Moment geht tatsächlich nur so zwei, dreimal die Woche, dann aber Hardcore!", lässt die Swarovski-Erbin ihre Fans wissen.

Die Lieblingssportarten der 30-Jährigen sind ziemlich ausgefallen. Im Gespräch mit dem Magazin plaudert sie aus: "Wenn ich freihabe, gehe ich tatsächlich gerne Rennrad fahren, auf einen Berg hoch, Wasserski fahren oder Wakeboarden." Doch wenn sie sich entscheiden müsste, würde sie eine Sache noch lieber machen, als an der frischen Luft zu schwitzen. "Das Schönste für mich ist, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Meine Mama holt mich immer zurück auf den Boden der Tatsachen", schwärmt der TV-Star.

Zum Kreis ihrer Liebsten zählt seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres auch ihr Freund Mark Mateschitz (32). Der Unternehmer ist seit dem Tod seines Vaters, dem Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der reichste Mann Österreichs. Die zwei Turteltauben behandeln ihre Beziehung eigentlich recht privat. Allerdings gab Victoria bei einem Event in Cannes doch etwas preis. Gegenüber RTL verriet sie dort: "Ich bin glücklich! Mehr sage ich dazu nicht."

Getty Images Alexandra Swarovski und ihre Tochter Victoria Swarovski

Splash News / ActionPress Victoria Swarovski und Mark Mateschitz im Mai 2023

